“Creo en la medicina moderna”: Altair Jarabo respondió a rumores sobre cirugías plásticas

La actiz de telenovelas enfrentó los presuntos rumores que apuntan que se sometió a cirugías estéticas. Foto: Instagram/@altairjarabo

La famosa actriz de telenovelas como Vencer el desamor y Por amar sin ley, Altaír Jarabo habló sobre los presuntos rumores que aseguran que su belleza y figura se deben a una serie de cirugías plásticas a las que se ha sometido a lo largo de su carrera.

En una entrevista concedida al canal de YouTube de la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, la histrionisa de 34 años se mostró un tanto renuente a confirmar o negar los rumores sobre las cirugías estéticas. Sin embargo, argumentó que “cree en la medicina moderna” y en sacar provecho de ella.

“Tienes un cuerpazo, estás muy, muy guapa y de repente veo comentarios que dicen que ‘algo te hiciste’... ¿Algo te hiciste?”, preguntó la periodista y anfitriona de En casa de Mara .

“Creo en la medicina moderna, es todo lo que te puedo decir”, contestó la actriz entre risas “No me considero adicta a esas cosas; también creo en la medicina moderna, no es onda de decir mentiras, pero... a ver, todos nos pintamos el pelo, nos arreglamos los dientes y cuidamos la piel”.

Altair Jarabo responde a rumores sobre cirugías plásticas

La actriz argumentó que gracias a los avances tecnológicos, hay tratamientos que ayudarían a cualquiera a mejorar su apariencia física: “Si hay tratamientos y cosas para que todo esté mejor, pues venga, bienvenido”, comentó.

Durante la entrevista, Altaír recordó que gracias a su trabajo se ha dedicado a cuidar su figura durante todos estos años. No obstante, añadió que “cualquier arreglito” es válido.

“Yo creo en una cosa, creo que se vale todos los días decir: ‘A ver, ¿cómo quiero ser?’. Y hay cosas internas que son las que más cuestan. Se vale decir: ‘oye, ¿la persona que quiero ser cómo reaccionaría ante esta situación?’ Y claro que de un día para otro no vas a lograr ser esa persona”.

“(Es difícil) Decir que quieres implementar ciertas reingenierías dentro de ti. Que cuesta mucho trabajo y cambia tu vida... y si esas reingenierías están por fuera, pues también hay que hacerlas”, apuntó la actriz con cierta perspicacia.

“Creo en la reinvención (…) y hay cambios internos y hay cambios externos. ¡Pues, venga!”, concluyó Altaír.

Por otra parte, en el encuentro con la periodista, la intérprete recordada por sus actuaciones antagónicas, confesó que actualmente se encuentra en una relación estable; aunque hasta el momento ha mantenido la identidad de su pareja en secreto.

Sin embargo, a pesar de la secrecía, Altaír confesó que le gustaría contraer matrimonio “con la persona adecuada” e incluso pensaría en formar una familia.

“En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría”, aseguró.

Aunque no dio muchos detalles sobre cómo conoció a su actual pareja, Jarabo se mostró sumamente confiada y tranquila con su nueva relación.

“Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien. Muy, muy bien (…) Hay que estar en paz, hay relaciones que te quitan el sueño y no puedes dormir, y hay unas en donde estás contento; todo se acomoda y es como debe ser. Y no lo sabes hasta que lo vives”.

