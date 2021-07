“Me encantó”: Martha Higareda hizo realidad su sueño más extremo

La actriz Martha Higareda compartió esta mañana que cumplió su mayor sueño, pues practicó por primera vez tiro con arco, luego de que deseó hacerlo durante muchos años.

Desde su cuenta de Instagram, Martha compartió un video en donde se ve tirando con un arco: “Qué deporte tan increíble. El enfoque, el entrenamiento... me encanta”, comenzó en la publicación.

“Por muchos años quise practicar este deporte y hoy el sueño se hace realidad. (...) Ayer fue mi primera vez usando arco y flecha. Completamente en el momento, sin distracciones, enfocada. Me encantó este deporte. Maybe I’m hooked for life (quizá estoy enganchada de por vida)”, concluyó sobre su experiencia con el deporte.

FOTO: Instagram/@marthahigaredaoficial

Por otra parte, recientemente Martha también sorprendió a sus seguidores con sus habilidades para bailar. En la misma red social, la actriz compartió un video en donde se le ve bailando y contoneando las caderas al ritmo de la salsa.

En el clip el compañero de Martha incluso logra alzarla por los cielos y darle una voltereta, a lo que Martha responde con una sonrisa de oreja a oreja: “La vida es un carnaval. Hay que reír, hay que gozar. Bailando salsa porque... ¿por qué no?”, escribió en esa ocasión.

¿Nuevo novio?

FOTO: DEMIAN CHçVEZ/CUARTOSCURO.COM

Recientemente, Martha Higareda alzó una ola de especulaciones luego de que se dejó ver junto al supuesto exnovio de Yanet García, el exfutbolista estadounidense Lewis Howes.

Hace unas semas se dio a conocer el rompimiento entre el exdeportista y la también conocida como “La chica del clima”, quienes sostuvieron una relación durante al menos tres años, que supuestamente habría llegado a su fin luego de que Yanet emprendió una cuenta de Only Fans.

“No podía con los celos, le decía que con la fortuna de él, ella no tenía necesidad económica de estar en esa plataforma porque, además, los comentarios obscenos de la gente comenzaron a crecer y le exigían que saliera desnuda o cancelaban su suscripción”, aseguró una fuente anónima a TvNotas.

La actriz de 37 años también compartió una postal donde aparece junto al escritor y exdeportista (Foto: Instagram/@marthahigareda)

Aunque esta versión fue posteriormente desmentida por García, ahora Lewis parece tener una relación con la actriz mexicana, o al menos aparentan ser muy cercanos. Pues la intérprete compartió unas fotografías en donde posó con el oriundo de Ohio, Estados Unidos.

Además, fue captada rodeada de sus brazos y en una postura muy cercana a él ante la lente de la cámara. Aparentemente, esto ocurrió luego de que ambos acudieran a presenciar la pelea de UFC entre Dustin Poirier y Conor McGregor en Las Vegas, Nevada.

Originalmente, el peleador de artes marciales y activista Justin “The Big Pygmy Wren”, publicó dicha postal en donde aparecen muy cercanos y se capturó al exnovio de Yanet abrazando a Martha por la espalda mientras ella le toma las manos.

El grupo de amigos acudió al encuentro en las Vegas Nevada (Foto: Instagram/@thebigpygmy)

Por otra parte, en la postal que compartió Martha se puede apreciar la cercanía que comparten. Aunque no se puede apreciar si están o no abrazados.

“Qué gran noche. Me voy muy inspirada y llena de alegría habiendo conocido a @dustinpoirier después de su victoria épica. La pasamos muy bien @lewishowes y @thebiggympy. Feliz de celebrar la trayectoria de gente tan talentosa e inspiradora con un gran propósito”, escribió la también actriz de Altered Carbon.

En cuanto al pasado amoroso de Martha, hasta el año pasado mantuvo una relación con el diseñador David Korins. Sin embargo, según este reciente rumor, la relación con él ya habría llegado a su final.

