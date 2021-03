En bikini y con una discreta fiesta en “la jungla” de Tulum: así celebró Aislinn Derbez su cumpleaños 34

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Aislinn Derbez cumplió 34 años el pasado jueves y a lo largo del día le llegaron muchas felicitaciones, entre ellas la de amigos, familia e incluso la de su ex, Mauricio Ochmann. Sin embargo, lo espectacular fue la forma en la que festejó un año más de vida.

Pues un clima cálido y la playa resultan ideales no sólo para una celebración, sino también para lucir un cuerpo espectacular. Y así lo hizo Aislinn Derbez, donde presumió su figura, de la que ha asegurado no le importan las criticas, y sin duda luce bellísima.

El resort Azulik, ubicado en Tulum, fue el lugar perfecto para ambas cosas, pues la actriz se animó a compartir un video en el que dijo: “no, es que vean esta belleza”, mientras se enfoca en un espejo de cuerpo completo para presumir su bikini, seguido de “ah, verdad. No me refiero a mí misma, me refiero a este cuarto que está espectacular”.

Pero el festejo de su cumpleaños se llevó a cabo por la noche en un clima cálido y “¡en medio de la jungla!”.

A través de sus historias de Instagram, Aislinn Derbez nos dejó ver lo bien que la paso en compañía de sus amistades más cercanas, como es el caso de Martha Higareda.

Una de las primeras imagenes que la actriz de A la Mala nos dejó ver fue una selfie junto a su hermana, Mich Aguilera. Y ya por la noche, la hija mayor de Eugenio Derbez compartió fotos y videos con algunos famosos, entre ellos el cantante y compositor Jaime Kohen, quien de acuerdo con la también empresaria es el “amor de mi vida”.

Como un cumpleaños no es nada sin un pastel, la actriz recibió las mañanitas con uno, la sorpresa es que a su lado estuvo Martha Higareda, con quien tiene una muy cercana amistad. Pues las amigas, al parecer, disfrutan mucho la compañía de la otra y del calor, pues el pasado Día del Amor y la Amistad las actrices celebraron su amistad posando en bikini.

En un video de la misma fecha la protagonista de Todos caen felicitó a Aislinn mientras pasan un agradable momento en una alberca. Claro que lo más emotivo del día de ayer fue el reencuentro entre las amigas, quien instantáneamente corrieron a abrazarse, por su parte Higareda felicitó a Derbez por su cumpleaños; sin embargo, un par de risas se escucharon luego de que Aislinn le respondiera “feliz cumpleaños a ti también”.

A la celebración se unieron MArtha Higareda y Marimar de la Vega

Y de los pocos regalos que pudimos ver, Aislinn Derbez recibió un sombrero plateado de Martha Higareda, mismo que culminó con un tierno abrazo.

A la cena realizada en un restaurante oculto en la jungla del resort, se agregaron otros platillos a la luz de las velas y el aire fresco. Sobre este momento tan especial Aislinn aseguró: “definitivamente de los mejores cumpleaños de mi vida”.

Para festejar a Aislinn Derbez también se unieron Xavi de la Vega y la actriz Marimar Vega, quien ya había expresado sus ganas de compartir un momento con las amigas. Además en su propia cuenta agregó una vista exclusiva de cómo luce un festejo en medio de la jungla, rodeada por la naturaleza y una tenue luz.

Aparte del festejo nocturno, la actriz ya había compartido que se encontraba en Tulum, Quintana Roo, incluso a pocas horas de cumplir 34 años, publicó una foto en bikini en la que aseguró estaba “en el paraíso y demasiado feliz”.

Desde Tulum la actriz celebró su cumpleaños presumiendo su increíble figura

A las felicitaciones se sumó Mauricio Ochmann y la pequeña Kailani, quienes le cantaron “happy birthday to you” en una instastorie; misma que fue compartida por Aislinn y en la que escribió “los amo”, pues si algo queda claro es que la expareja sigue llevándose increíble.

Otros famosos que felicitaron a Aislinn son la actriz Marianna Burelli, José Eduardo Derbez y Valeria Vera, así como Eugenio Derbez y Alessandra Rosado.

