Cómo es el tatuaje que la hija de Valentín Elizalde se hizo en honor a su padre

Valentina es la hija menor del Gallo de Oro (Foto: IG @valentina_elizalde)

Aunque Valentín Elizalde, mejor conocido como “El Gallo de Oro”, fue asesinado en 2006, su recuerdo sigue latente no sólo para sus fans, sino para su hija menor Valentina, quien reveló uno de los tatuajes que se hizo para llevar siempre consigo el recuerdo de su padre.

Fue a través de sus historias de Instagram y, ante el cuestionamiento de sus seguidores por mostrar el una imagen donde se viera la firma de su papá, que la joven decidió sorprender a todos. Ya que no sólo compartió la firma, sino que reveló tenerla tatuada.

“Puedes subir una foto de la firma de tu papá porfavorrrr, quiero un tatuaje de su firma” dice la pregunta de su seguidora en redes.

En la imagen compartida, puede observarse a la hija del Gallo de Oro con un top lila y en la parte derecha de su costilla trae tatuada la firma del famoso intérprete del duranguense.

“Yo tengo un tatuaje también de su firma. Seríamos gemelas ja, ja, ja. Sí, hermosa, aquí te la dejo”, puso Valentina en la misma historia de Instagram.

Cabe recordar que en 2020, Valentina acusó a su tío de amenazarla de muerte así como al resto de su familia.

La hija del cantante tiene un tatuaje para rememorarlo (Foto: IG @valentina_elizalde)

La hija del “Gallo de Oro” denunció a través del programa “Ventaneando” que su familia descubrió que Tano Elizalde está detrás de numerosas intimidaciones. Estas las ha realizado tanto vía telefónica, como en redes sociales.

“He recibido desde críticas a amenazas de muerte. Me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, una persona como él que no está bien ni mentalmente ni en su persona no tiene la capacidad de hacernos algo más, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer”, externó en ese entonces.

La también cantante explicó que desde que el primo de su padre fue involucrado en el asesinato del cantante, ha usado varios números telefónicos para evitar a la prensa y los mensajes de odio. Esto fue una pista para la familia Elizalde y entre todos sus tíos lograron descubrir que era Tano el autor intelectual de las amenazas.

Valentina busca justicia para su papá (ig: valentina_elizalde)

“Mis tíos tienen muchos contactos y como que se pusieron a investigar de donde provenían porque Tano también está lleno de números para nos ser contactado. De ahí se agarraron mis tíos y empezaron a investigar a fondo y se dieron cuenta que era él”, relató Valentina al programa de TV Azteca.

Valentina también le platicó al foro que Tano insiste en hacer un documental del “Gallo de Oro”. No obstante, de continuar con estos planes y publicar la producción, la joven de 16 años explicó que tanto ella como su familia procederán legalmente contra su infame tío.

“Él sigue con su idea de hacer un documental, pero creo que lo hace más por el odio que trae, que por otra cosa. Mis tíos y yo, toda la familia, hemos hablado que si saca ese documental, él puede quedar en la cárcel. Él ya se enteró de lo que puede pasarle, pero como es muy necio, no piensa mucho las cosas, pero bueno, ultimadamente allá él. Lo que está haciendo está mal y lo que va a pasar es que se va a tragar sus palabras”, aseveró.

