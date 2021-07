“Manipulador, extorsionador, demonio”: brutal testimonio sacude el drama de Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon ante las cámaras fueron la pareja de moda en 2020. (Foto: Twitter@KurdAryans)

Ha pasado ya un par de semanas desde que Hanna Jaff, filántropa y empresaria, regresó a México tras una decepción amorosa en la realeza inglesa. Las polémicas al momento son de engaños y maltrato con Henry Roper-Curzon, aunque siguen casados, distan de volver a lucir juntos antes las cámaras.

La primeras versiones de supuestos actos de violencia doméstica y racismo, fueron registrado por la revista Quién. Jaff dio contundentes declaraciones sobre el allegado a la corona, que este era extorsionador. La filántropa indicó que sufrió incluso amenazas de muerte por su aún esposo.

Ahora, la publicación dio a relucir la versión de una amiga de la mexicana de ascendencia kurda y miembro de la Unesco. La consultada detalló que es muy cercana a Hanna y Henry, admitió ser clave en su flechazo y aseguró que salía con ellos de fiesta. Ello después de la cita a ciegas que le organizaron a la expareja sus amigas en común Keira Townsend y Martha Sitwell.

Una cita a ciegas comenzó la historia que terminaría en pesadilla. Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon (Foto: Twitter@KurdAryans)

La amiga de Jaff dijo que Henry se descontroló rápidamente al grado de soltar amenazas mayores, todas en contra de Hanna por su nacionalidad, también en contra de su gente. Irónicamente, en ella predomina la herencia medio oriental.

“Es muy triste ver alguien tan cariñoso, tan maravilloso como Hanna ser maltratada por Harry. Hubo (amenazas). Le dijo: ‘Voy a matar a todos los mexicanos, a la gente como tú’; fui testigo y fue muy malo. Le peguntaba a ella cómo podía enfrentar a alguien que le decía que quería matar a toda su raza, eso es racismo”, fue lo que dijo la cercana de Jaff a Quién.

Esta, que en todo momento pidió no ser identificada por la publicación, ya que temía represalias, indicó que Henry ante la mirada pública era acaudalado, pero en lo privado, vicioso, machista, poco alineado y hasta drogadicto.

Las acusaciones de Hanna y sus cercanos dejan ver un lado sombrío en la realeza inglesa. Hanna Jaff (Foto: Instagramhannajaff)

“Empezó la extorsión, le dijo: ‘Si no me das dinero voy a comenzar una campaña de difamación en tu contra’, pensé ‘¿Quién es esta persona?’. Yo estuve en fiestas con ellos, iba a su casa, cenábamos. Cuando comenzó esta actitud, ( de Henry) fue completamente inusual e inesperado, fue un cambio de 180 grados de esta persona que se presentaba como cariñoso a alguien que es un estafador, un extorsionador, que maltrató a Hanna con actos de racismo”, añadió a la revista.

La amiga de Hanna también ha replicado la versión de algunos medios de comunicación, que dan un contraste a las versiones de Hanna, pero también peso: Henry es desconocido desde la mismísima corona inglesa y, en realidad, no posee riquezas ni alguna herencia como la mayoría de los nobles que pertenecen al linaje de la Reina Isabel.

“Le podemos preguntar a las personas a las que les compraba drogas. Es un manipulador, un extorsionador y siento mucho lo que voy a decir, es un demonio. Es exasperante porque conocí su mejor y su peor cara posible. Yo estaba ahí cuando su familia estuvo en contra de Hanna, cuando hacían comentarios racistas en su contra.

“Al principio todos la apoyaban, pero después lo único que querían es que ella pagara todas las deudas que tienen de su mansión, que ya no les pertenece. Él, al principio, me dijo que (Pylewell Park) era su casa y que era dueño de todo, pero al investigar me di cuenta de que el dueño es un fideicomiso, así que la perdieron”, reveló.

