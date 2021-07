“Que le corten la cabeza”: Hanna Jaff destapó audios que probarían la causa de su divorcio

Hanna Jaff compartió extensos audios donde se escucha presuntamente a su ex familia política (Foto: Instagramhannajaff)

La intempestiva ruptura matrimonial entre Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon, miembro de la realeza británica, sigue generando revuelo, pues luego de que hace un año y cuatro meses la pareja se casó, recientemente se ha generado una ola de revelaciones y acusaciones mutuas.

La empresaria y filántropa mexicana, quien está de regreso en México desde hace una semana, presentó varios audios que atribuye a su expareja y a la familia del mismo, y en los cuales presuntamente se les puede escuchar profiriendo comentarios despectivos y discriminatorios en contra de los mexicanos.

En las grabaciones que facilitó la joven de 34 años a la revista Quién para defenderse de las acusaciones del barón de Teynham, se puede escuchar presuntamente a Harry; a su padre David; y a su madre, Lucinda, quienes aseguran ser superiores a los mexicanos, a quienes se refieren como plebeyos.

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon se casaron en febrero de 2020; se conocieron en 2019 (Foto: Twitter@KurdAryans)

Presuntamente a David, a quien la empresaria señala de “estar en busca de una mujer rica para pagar las deudas familiares de la casa ancestral de Pylewell Park,” se le oye decir: “Ella va a tener que cumplir porque solo tengo que hacer una llamada telefónica y acabamos con ella”, a lo que Harry contesta: “¡Sí, lo dije como amenaza!”.

Luego David revira: “Vas a tener que hacerlo, vas a tener que usar eso como una amenaza de alguna manera”, a lo que Harry reacciona: “Quiero obtener una compensación de ella”.

Después se escucha presuntamente a Lucinda, quien exclama: “¡Somos superiores! ¡Plebeyos! Sí, lo somos, eso es bastante correcto.”

Después se le escucha decir al mismo Harry: “Tommy (el hermano de Harry) me alertó sobre los mexicanos y me provocó a decir que a todos les iba a degollar la cabeza. Son todos unos plebeyos y a cortarles la cabeza.”

El pago de deudas de la casa ancestral de Pylllwell habría sido el motivo por el que la familia quiso "embaucar" a la mexicana (Foto: Twitter@KurdAryans)

En las grabaciones, en cuya mayoría no parecen formar parte de la misma conversación, se escucha luego a Lucinda decir: “Me importa una mierda. Te casaste con una pinche mexicana”.

Y luego, entre palabras altisonantes, se escucha la voz de un hombre, presumiblemente Harry, declarar:

“Todo sobre ellos me molesta, la puta raza mexicana me molesta porque son jodidamente débiles y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos. Cualquiera que jodidamente nos desafíe me molesta porque son jodidamente inferiores ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es”

Hanna Jaff ha declarado que debido a todas esas expresiones discriminatorias, aunado al hecho de que se dio cuenta de que buscaban aprovecharse de su fortuna para saldar sus deudas, fue que decidió salir de Londres y exponer mediáticamente la situación.

Hanna Jaff denunció que su ex pareja la extorsionó para no "contar la verdad" (Foto: Instagramhannajaff)

En una segunda tanda de audios se puede escuchar presumiblemente a Harry: “No importa la sangre, chingados, ustedes son patéticos, tienen sangre española. Tienen una pinche revoltura de toda esa mierda de países diferentes, no son iguales a nosotros, no son fuertes como nosotros. Así que nunca me discutan eso, me molesta. Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, eso es lo que quiero hacer, quiero quebrarles el cuello, porque me fastidian mucho, pinches estúpidos de mierda.”

Y es que según lo que se escucha, de quien la mexicana atribuye la voz, su ex pareja Henry, es reiterativo en su discurso de odio e incluso asegura que “su sangre es más pura”

“No creo que sea mejor que ustedes, sólo sé que mi sangre del norte es más pura que la suya, sólo digo que ustedes son más proclives a trabajar en campo que nosotros. Siempre lo fueron, trabajaron en los campos donde quiera que estemos, porque somos más brillantes que ustedes. Sí lo somos y así ha sido siempre”

Fue en los Alpes Suizos en 2019 cuando Henry Roper-Curzon le pidió matrimonio a Hanna Jaff (Foto: Instagram/hannajaff)

“No voy a aprender el pinche español porque lo encuentro jodidamente molesto. Encuentro todo lo relacionado al español tan molesto. Maldita raza inferior. Lo siento pero así es”, se puede escuchar en los audios que también fueron presentados en la cadena Univisión.

Y es que, de confirmarse la autenticidad de estas grabaciones, el hecho se estaría también sumando a las denuncias hechas previamente por Meghan Markle, quien también denunció haber sido víctima de racismo por parte de algunos integrantes de la nobleza británica.

