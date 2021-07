Los mejores memes tras final de temporada de Loki

Un personaje muy querido de la serie ha sido Miss Minutes. Imagen: Twitter @Marvelista_

El final de la serie de Loki dejó con más interrogantes que respuestas para muchos fans. Se confirmó una segunda temporada y , al parecer, un multiverso que desde hace tiempo, los fans más acérrimos de las producciones de Marvel, desean que se explote para dar nacimiento a un spider-verse.

A una horas de haberse estrenado el sexto episodio que cuenta la historia en solitario del hermano de Thor, los memes estallaron y al momento el tema ocupa las tendencias en Twitter. Aunque algunos internautas no tuvieron piedad en hacer spoiler, una reacción ha sido común entre los fanáticos del dios de las mentiras, pues el consenso es que todo apunta a un nuevo crossover entre la Bruja Escarlata, Loki y Doctor Strange.

Aunque se sabía que Wanda y el Hechizero Supremo harían una película juntos, ahora la fórmula junta al personaje de Tom Hiddleston.

Al momento, los fans se encuentran satisfechos. Imagen: Twitter @JoePereda96

En tanto, pese a las buenas impresiones de la Loki. Algunos internautas aseguraron que se les rompió el corazón, pues el romance entre Lokis no pudo consumarse, tal vez es otro aspecto que se explorará en una segunda temporada. Al tiempo, esta podría demorar, pues las siguientes series del streaming contemplan a What If, She Hulk y Ojo de Halcón.

“Estoy realmente triste, está escena es tan triste que ni siquiera tengo palabras. Loki literalmente recogió los pedacitos de su corazón y aún trata de hacer lo correcto para ayudar a los demás ,sin duda un gran crecimiento de nuestro adorado Loki”, es una de las reacciones que dejó la serie.

Pues la búsqueda por terminar con la tiranía de los Guardianes del Tiempo, ha resultado infructuosa, en efecto, era falsos robots que abren paso a un villano más poderoso que se ha ocultado en las sombras y que ha dado forma al mismo Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La nueva serie ha desentrañado el cariño que tienen los fans por Hiddleston Imagen: Twitter @amyroseharuka

Algo que ha sido motivo también en Twitter, es la capacidad que tuvieron usuarios para levantarse temprano, solo para ver el final de la intriga que rodea a la serie, esta con un estilo que amalgama la acción característica del MCU y un toque de suspenso como en la serie de la Dimensión Desconocida.

Desde el pasado 9 de junio que se estrenó Loki, y desde su primer entrega los fans comenzaron a crearon nuevas teorías sobre el papel que jugará dicha serie en las próximas películas de la franquicia.

Desde su estreno, la serie ha sido una producción de Marvel proclive a especulaciones. Imagen: Twitter @GeekZoneGZ

En Un Glorioso Propósito, el primer capítulo de la serie, se nos presentan el rol de cada personaje y nos adentra un poco a la historia que se desarrollara, al menos, durante las primeras entregas. Loki llega a las instalaciones de la TVA, una organización destinada a mantener el control de la sangrada línea temporal, después de haber robado el “teseracto”, pues este evento no debió haber ocurrido.

Los memes apuntan a un nuevo crossover. Imagen: Twitter @d_isfordazed

El juicio de Loki fue interrumpido por Mobius, interpretado por Owen Wilson, quien es un agente de dicha organización, para pedir que el protagonista de la serie formara parte de su investigación.

Mobius está interesado en Loki ya que una de sus variantes ha generado una serie de hechos que están fuera de la sagrada línea temporal.

Posteriormente de que Mobius le mostrara a Loki cual hubiese sido el final de su vida después de haber hurtado el “teseracto”, el personaje interpretado por Tom Hiddelson aceptó formar parte de su investigación con el fin de tener una reunión con los creadores, los Time-Keppers, y demostrar que su vida tiene un significado diferente al que la TVA cree.

