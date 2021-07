Halle Bailey compartió la primera imagen de lo que podría ser su aspecto en La Sirenita

Aún se desconoce la fecha de estreno, pero se espera que pueda disfrutarse en la plataforma de streaming Disney+ (Foto: CULTURA CBS / DISNEY)

Se tiene entendido que recientemente ha culminado el rodaje de la película live-action de La Sirenita, y la protagonista, Halle Bailey, compartió a través de su cuenta de Instagram, una imagen que podría revelar su aspecto en el clásico de Disney.

La película ha estado en desarrollo desde 2016, año en que se anunció que Lin-Manuel Miranda y Marc Platt fungirían como productores. Dos años después, se confirmó que Rob Marshall dirigiría el filme, mientras que Jane Goldman y David Magee estarían al cargo del guión.

La también cantante comento que el proceso fue una experiencia dura (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@hallebailey)

Halle Bailey en su publicación agradeció al resto del cast, Jonah Hauer-King, Jacob Trembley, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina y Daveed Diggs, así como a todo el equipo que participó en el largometraje.

“Y así... Después de la audición para esta película, cuando apenas tenía 18 años, y estaba apunto de cumplir 19, hasta terminar de rodar con 21, tras una pandemia, lo logramos. Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor... Ha sido una experiencia dura, por estar lejos de todo y de todos los que he conocido, tener dudas, vivir momentos de soledad, pero también he sentido libertad y perseverancia cuando hemos llegado al final”, escribió la actriz.

La actriz estadounidense finalizó recalcando la emoción que posee porque todos puedan ver su interpretación en este clásico de la franquicia: “Ojalá el tiempo se acelerara para que pudieran ver esta película hecha con tanto amor (además de sudor, sangre y lágrimas), jajaja. ¡Gracias, Cerdeña, por un final maravilloso. Besos y abrazos”.

(Después de que se anunciara que Bailey interpretaría a Ariel los fans de la franquicia causaron controversia en redes sociales Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

En 2019, cuando llegaron las primeras noticias que Bailey interpretaría a Ariel, las redes sociales causaron controversia ya que comentaron que el personaje debe de ser interpretado por una actriz caucásica.

Respecto a las críticas, Bailey ha mencionado que no presta atención a la negatividad por parte de los cibernautas, pues el papel en esta película “es algo más grande” que ella y lo ha catalogado como increíble.

Por otro lado, el director de la película dejo en claro que Halle era la indicada para el papel por su voz y la actitud que posee: “Después de una búsqueda extensa, quedó muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa para cantar, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico”, comentó en un comunicado.

Halle Bailley tenía una banda con su hermana Chloe, y fueron firmadas por el sello discográfico de Beyonce (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Anteriormente Bailey era más conocida por su papel de Skylar Forster en la serie de comedia Grown-Ish, así como también por su trayectoria musical dentro del género R&B. Dicho grupo estaba conformado con su hermana Chloe. La pareja saltó a la fama publicando varios covers de Beyoncé en YouTube antes de que fueran descubiertas por la interprete de Single Ladies y su sello discográfico.

Con su salto a la pantalla grande, se sumó a un reparto compuesto por aclamados histriones; entre ellos, Jacob Tremblay, Awkwafina y Javier Bardem, quienes respectivamente darán prestaran su voz para darles vida al pez Flounder, a la gaviota Scuttle y al Rey Tritón. En febrero de 2020, se confirmó que Melissa McCarthy encarnaría a la malévola Úrsula.

El remake de La sirenita todavía no cuenta con una fecha de estreno.

