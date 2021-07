Eduardo Santamarina abandonó una entrevista en vivo por esta embarazosa razón

Santamarina no quería contar un momento muy vergonzoso que vivió durante las grabaciones de "La Desalmada", así que se salió del foro en el que estaba (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

Durante una entrevista promocional de La Desalmada, Eduardo Santamarina quiso relatar una experiencia vergonzosa que vivió durante las grabaciones de la telenovela, pero al ser exhibido por José Ron con otra historia, el actor decidió salir del set claramente abochornado, pero decidió regresar para poder contarla.

El lunes pasado Santamarina siendo uno de los personajes principales de la nueva telenovela estelar de Televisa, asistió a varias entrevistas antes del estreno del programa, una de ellas fue en Cuéntamelo Ya! Durante la conversación, las presentadoras le pidieron a Livia Brito, José Ron y Eduardo compartir con el público alguna vivencia divertida o que les provocara vergüenza.

Eduardo fue el primero en hablar, relató que, contrario a lo que hace la mayoría de los actores, él ha decidido pedirle a sus compañeras actrices cubrir su cuerpo cuando graban escenas con poca ropa o en cama, pues debido a su edad ya no le gusta mostrarse sin camisa.

Eduardo Santamarina interpreta a "Octavio" en la nueva telenovela de Televisa (Foto: Instagram/@eduardosantamarinamx)

“Aquí les digo a ellas: ‘Tápenme’. Están tan guapas y con esos cuerpos, veo el mio y digo: ‘Tápame, por favor, no te despegues’”, dijo el histrión.

Mientras él contaba esto, Brito y Ron se reían, pero no por lo que estaba diciendo su colega, José dijo: “Lalo, pensé que ibas a contar la de la sábana”. Santamarina rápidamente se cubrió el rostro, rio y dijo: “¡No! Ya me voy, buenas tardes”, se levantó de su silla y salió de cuadro.

Las conductoras y Livia fueron detrás de él para que regresara y narrara aquello que le causaba tanta vergüenza, así aceptó, pero con la condición de que el público de Cuéntamelo Ya! dejara de comer si es que lo estaba haciendo.

Eduardo Santamarina se retiró de una entrevista mientras relataban un momento bochornoso (Video: Las Estrellas)

“Estuve malito del estómago, entonces estaba yo en escena de cama con Marlene y además estaba inflamado, de gases; es una combinación terrible, tener diarrea y gases. Entonces, escena de cama, ya sabes, sábanas, edredón, todo blanco.

Entonces ya terminamos. Yo en mis chochinos me paro, me pongo mis chanclitas para irme a cambiar o al baño, no sé, ya no me acuerdo. De repente Marlene me dice: ‘Lalo, manchaste’. Me sentí como mujer en mis días. Pero me lo dijo tan en serio que agarré, alcé la sábana y metí la mano, de estas cosas que no sabes si se me salió uno”, expuso el actor haciendo reír a todos en el foro.

Al momento en que volvió a ver la cara de Marlene Favela se dio cuenta de que sólo se trataba de una broma, pues en realidad no había sucedido nada, pero les sacó una risa a sus compañeros ese día.

"La Desalmada" ocupa el horario estelar en el canal Las Estrellas (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

En esta producción de José Alberto “El Güero” Castro, Eduardo Santamarina interpreta a “Octavio”, quien es esposo de “Lety”, el papel de Favela, pero que también es el amante de la mejor amiga de su esposa, “Julia”, que lleva a la vida Marjorie de Sousa.

Livia Brito y José Ron son los protagonistas de la telenovela, la historia gira en torno a Fernanda Linares (Brito), quien busca cobrar venganza por el asesinato de su esposo durante la noche de bodas, en este incidente ella también fue violada. En la obra que inspiró esta historia la mujer no reconoce a su verdugo más que por un collar en forma de caballo que portaba la noche del crimen.

La Desalmada se estrenó el lunes 4 de julio y es transmitida de lunes a viernes a las 21:30 horas a través del Canal de Las Estrellas.

