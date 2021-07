Revelaron la primera imagen del reboot de “Sex And The City”

"And Just Like That..." es el nombre de la nueva temporada de Sex And The City (Foto: Instagram/@justlikethatmax)

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis publicaron a través de sus cuentas de Instagram la primera fotografía oficial del reboot de Sex And The City, la cual se estrenará por medio de la plataforma de streaming HBO Max.

La nueva temporada llevará por título “And Just Like That...” y contará con diez episodios con una duración de media hora cada uno. El reboot es producido por las protagonistas y Michael Patrick King, quien ha estado detrás de las películas inspiradas en la serie.

Algo que causó conmoción después de que se anunciara el regreso de la serie fue la ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones.

Video: Instagram/@sarahjessicaparker

Aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento de la serie limitada, a inicios de año Parker y sus coprotagonistas compartieron un pequeño video sobre el programa, en donde se aprecia la enorme ciudad de Nueva York.

Por otra parte, Chris North, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler retomarán sus papeles originales.

Casey Bloys, presidente de HBO comentó que con el reboot buscan darle una perspectiva diferente a los personajes. “No están tratando de decir que estos personajes están reviviendo sus 30 años. Es en gran medida una historia sobre mujeres en sus 50, y están lidiando con cosas con las que la gente se enfrenta a los 50”, comentó.

Sobre la ausencia de Kim Cattrall, comentó: “Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales, las etapas reales de la vida”.

El reboot no contará con la participación de Kim Cattrall (Foto: Instagram/@cynthiaenixon)

En una entrevista con Vanity Fair, Parker reveló que la pandemia tendrá un impacto en esta nueva temporada. Parker dijo a la revista que el efecto de COVID-19 en la ciudad de Nueva York: “Obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo“.

Por otro lado, Deadline informó que la estrella de Grey’s Anatomy, Sara Ramirez, interpretará a un nuevo personaje, Che Diaz. Un comediante no binario con un podcast que presenta regularmente a Carrie Bradshaw. “El Che es una gran presencia con un gran corazón cuyo escandaloso sentido del humor y progresiva visión humana de los roles de género los ha hecho a ellos y a su podcast muy populares”, informó el sitio. También serían el primer personaje no binario de la franquicia.

Sex and The City se transmitirá a través de HBO Max (Foto: Instagram/sarahjessicaparker)

Sin duda alguna, algo que marcó Sex And The City fueron los atuendos que portaban las protagonistas, pues estos terminaron convirtiéndose en un referente de la moda. Sin embargo, la diseñadora Patricia Field no formará parte de esta nueva temporada.

Actualmente, Field se encuentra trabajando en la segunda temporada de Emily In Paris, la cual está bajo la producción de Darren Star, así como también es asesora de la serie Run The World , y dirigiendo una galería en el vecindario Lower East Side en Neva York.

“No pude estar en Nueva York haciendo eso y estar en París haciendo Emily In Paris . Pero les dije que llamaran a mi muy querida amiga Molly Rogers, quien también trabajaba en mi tienda en”, explicó Field al diario Women´s Wear Daily.

