El secreto detrás de los exitosos papeles de Alfonso Zayas en el cine de ficheras

Alfonso Zayas habría muerto de un paro cardio respiratorio a los 80 años (FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO)

Alfonso Zayas, actor reconocido por sus aportaciones al cine de picardía y comedia mexicana, murió este jueves 8 de julio de 2021, informaron a través de sus redes sociales.

Aunque en sus inicios la hizo de técnico, después evolucionó a floor manager, y gracias a sus grandes amistades y el apoyo de productores o directores logró incursionar en el cine o la televisión.

El actor, oriundo de Tulancingo, pronto se consolidó como uno de los actores más influyentes del cine de ficheras, también llamado sexi-comedia. Incluso sus compañeros lo reconocen como un legendario actor dentro de la industria.

Noches de Cabaret lo iniciaron, pero algunas otras lograron consolidar su carrera como El sexo me da risa, La Pulquería y sus continuaciones, Las Vedettes, El día de los albañiles, El Rey del talón, El ratero de la vecindad entre otros.

Zayas pasó de ser técnico a uno de los más reconocidos actores del cine de ficheras (Foto: IG @alfonsozayas.oficial)

Pero el éxito detrás de los personajes de Alfonso Zayas, la razón por la que la gente lo seguía y lo pedían dentro de las producciones, era porque reflejaba un perfil muy diferente al acostumbrado.

A diferencia de otros actores, Zayas interpretaba a un protagonista que no era guapo, musculoso ni millonario, por lo que su público se veía altamente reflejado e incluso era aspiracional.

“Gilberto Martínez Solares me agarra de su tin tancito, me hace una película malísima, e inicia el éxito y empieza la época del cine de ficheras. La gente se fijaba en mí porque sin ser guapo, fuerte o rico, yo podía ligar una chava, era el tipo clásico mexicano: estar de terco hasta que se te hace. Esa fue, yo creo, lo más importante de las películas que hacía. Me ligaba yo a las chavas porque así somos los mexicanos: graciosos, simpáticos, románticos”, dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino.

De acuerdo con el propio Zayas, alrededor de 60 películas tuvieron un éxito abrumador, aunque el número de producciones que realizó es mucho mayor, pues hubo épocas en las que incluso se aventaba hasta un videohome por semana.

Los familiares decidieron velarlo y realizar una ceremonia de manera privada (Foto: IG @alfonsozayas.oficial)

La muerte de Alfonso Zayas

Su familia dio la lamentable noticia de su muerte en las redes sociales, donde a través de un comunicado expresaron el profundo dolor detrás de su muerte.

“Por medio del presente y llenos de profundo dolor, comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Zayas Inclán”, escribieron en el Instagram oficial del actor.

En sus redes sociales informaron, además, que decidieron velarlo y realizar una ceremonia de manera privada, donde únicamente acudirán familia y amigos. “Les pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto”, escribieron.

“Agradecemos de antemano toda las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con la familia y con Alfonso, uno de los pilares más queridos de la comedia, del cine y la televisión mexicana”, culminaron.

De acuerdo con los informes de la reportera Karina Andrew Herrera de Televisa Espectáculos, el actor leyenda del cine de ficheras habría muerto por un paro respiratorio.

Al pésame se unió la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), presidida actualmente por José Elías Moreno, quienes enviaron condolencias a la familia a través de las redes sociales.

“ANDI comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Zayas. Recordado comediante que participó en muchas películas, así como, en varios programas de comedia para televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribieron.

