Acapulco Shore 8: dónde y a qué hora ver el capítulo 11

No se sabe quién de las tres tendrá un encuentro con Novinho (Video: Instagram/@acapulcoshore)

El episodio 11 de Acapulco Shore 8 será testigo de cómo se desenvuelven los nuevos integrantes de la casa, se trata del organizador de fiestas Matheus Crivella y la segunda es Diana Chiquete, quien fue vacacionista en la séptima temporada de este reality, ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa.

El capítulo se estrenará este martes 6 de julio a las 22 hrs, los fans de este reality tienen dos opciones para poder ver el episodio 9. La primera es a través del canal MTV, el cual se puede sintonizar en TotalPlay: Canal 726; SKY: Canal 701; Dish: Canal 260; Axtel: Canal 685; Star TV: canal 151; Izzi: Canal 236 (SD) y Canal 930 (HD); Megacable: Canal 606 (Digital) y Canal 930 (HD).

Después de permanecer encerrados, los vacacionistas salieron de paseo y tuvieron problemas (Video: Instagram/@acapulcoshore)

De acuerdo con los adelantos, el brasileño Matheus será la sensación en la onceava semana del reality, pues está en duda en duda si Novinho tendrá una candente noche en el despacho con Jaylin, Isa o Diana, la otra recién llegada.

Por otra parte, en otro clip de Instagram se puede ver que los shores vivirán un bochornoso momento al ser detenidos por la policía mientras iban a bordo de un automóvil.

Quienes sean suscriptores de la plataforma Paramount Plus podrán disfrutarlo en cuanto sea actualizado el catálogo de la octava temporada, lo cual ocurre a las 22hrs.

Acapulco Shore se estrena simultáneamente en MTV y Paramount Plus (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Si los fans de este reality optan por aprovechar la prueba gratuita de Paramount + lo que deben hacer es ingresar al sitio para registrarse con nombre, correo electrónico y contraseña, el precio es de 79 pesos al mes.

Esta plataforma ofrece a sus clientes 7 días de prueba gratis, así que si las personas sólo desean ver esta emisión de Acapulco Shore, podrán cancelar su suscripción antes de ese tiempo sin que se les cobre algún cargo. Otra opción es contratar Paramount + como un canal extra de la plataforma Amazon Prime Video.

Las redes sociales verificadas de Acapulco Shore también algunos capítulos de manera simultánea al estreno en Paramount Plus o MTV, así que los fans podrían estar al pendiente de Instagram y de Twitter.

Él es Novinho (Foto: Instagram/@novinho)

En algunas ocasiones el capítulo permanece disponible para su visualización online, la cuenta de Twitter oficial de este reality es @AcapulcoShore y la de Instagram es @acapulcoshore.

Asimismo, en canal oficial de YouTube MTVLA se suben los avances y resúmenes del contenido de cada episodio, en dichos videos los seguidores del reality pueden disfrutar de las escenas más importantes o determinantes.

El capítulo 10 de la octava temporada de Acapulco Shore quedó marcado por cuatro importantes cambios de elenco entre los vacacionistas, un hombre y una mujer abandonaron el reality por diversas circunstancias, no obstante la mansión de Acapulco no perdió integrantes porque dos nuevos integrantes se sumaron.

Ella es Diana Chiquete (Foto: Instagram/@diana.chiquete)

Después de que los shores disfrutaron una alocada noche amenizada por los Ghetto kids, Beni Falcon reunió a todos a la hora del desayuno y les informó sobre la importante decisión que había tomado.

“Ya que estemos todos reunidos, lo diré, no tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión”, explicó.

Beni se despidió de sus compañeros y abandonó las vacaciones (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Minutos después Ignacia Michelson recibió una llamada referente a su educación profesional, pues había olvidado inscribir una materia en la universidad de Derecho y tuvo que irse también de la mansión, aunque el programa no especificó si era una despedida definitiva o no, cabe la posibilidad de que ‘Nacha’ regrese a la mansión después de haber realizado su trámite.

