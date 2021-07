Romance confirmado: las fotos de Zendaya y Tom Holland besándose en el auto del actor

Las fotos de Zendaya y Tom Holland besándose en el auto del actor (The Grosby Group)

Zendaya y Tom Holland, los protagonistas Spider-Man, fueron sorprendidos a los besos en el auto del actor cuando ambos compartían una salida por las calles de Los Ángeles. Las fotografías confirman un romance que desde hace meses circulaba en Hollywood.

Los paparazzi los encontraron en un semáforo en rojo, mientras él sostenía la cara de ella para acercarse a darle un beso. En otra de las imágenes, se los ve muy divertidos.

Las fotografías se hicieron tras la visita de la pareja a la madre de ella en el barrio de Silver Lake, en Los Ángeles, donde también fueron fotografiados, reportó el medio estadounidense Page Six.

De este modo, terminan de confirmarse los rumores sobre su relación. Unas especulaciones que comenzaban en 2017, tras coincidir ambos en el rodaje “Spider-Man: Homecoming”. Entonces, se dijo que los actores del momento preferían mantener su romance en secreto, pero que pasaban mucho tiempo juntos.

A mediados de 2019, Holland fue sorprendido junto a Olivia Bolton en la zona de Hyde Park en Londres. Y Zendaya, por su parte, mantuvo una relación con su compañero de la serie Euphoria de HBO, Jacob Elordi, actual pareja de la modelo Kaia Gerber.

Aunque se conocieron en “Spider-Man: Homecoming” y volvieron a trabajar juntos en “Spider-Man: Lejos de casa”, no ha sido hasta la tercera película “Spider-Man: No Way Home” en la que, al parecer, ha surgido el amor.

La tercera entrega de la la saga llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

Hasta ahora ni Zendaya ni Holland ni sus representantes han confirmado la relación.

Zendaya, de 24 años, y Tom Holland, de 25, se han mostrado muy cercanos a lo largo de los años y han hablado públicamente el uno del otro en entrevistas. En 2017, en una entrevista con Variety, Zendaya afirmaba: “Somos amigos. Es un gran tipo. Es literalmente uno de mis mejores amigos. En los últimos meses, sin embargo, hemos tenido que hacer giras de prensa juntos. Hay muy pocas personas que comprendan cómo es eso a los 20 años”.

La reacción de los fanáticos frente a esta imagen no se hizo esperar. Y las redes sociales se hicieron eco de la noticia con divertidos memes.

Zendaya y Tom Holland conforman la tercera pareja que surge de una película de Spider-Man. En 2001 surgió la primera pareja de Spider-Man gracias a la película de Sam Raimi: Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Tras la trilogía de Sam Raimi, se volvió a retomar la franquicia con dos nuevas películas con Andrew Garfield y Emma Stone como protagonistas bajo los títulos “The Amazing Spider-Man” y “The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro”. Los actores comenzaron a salir en 2011 y terminaron en 2015 después de convertirse en la pareja favorita de Hollywood.

