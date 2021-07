Cuáles fueron los libros de poesía que Jim Morrison escribió y qué pocos conocen

Jim Morrison dedico sus últimos años a la poesía (Foto: Instagram)

El legendario Jim Morrison es recordado por marcar una época en la música al lado de The Doors, sus característica y controvertibles lírica fueron un parte aguas en el rock psicodélico. Fuera de los escenarios, El Rey Lagarto siempre remarcó su gusto por la literatura, al punto de dedicar sus últimos días a la poesía.

Jim Morrison, en vida sólo publicó dos libros, uno a finales de los 60′s y el otro a principios de los 70′s: Los Señores y Las Nuevas Criaturas. Ambos originalmente salieron en ediciones privadas, pagadas desde el bolsillo del cantante y que distribuyó entre sus amigos. También publicó dos poemas, también financiadas por él mismo: Una plegaria norteamericana , y Oración Americana, dedicado a Brian Jones, guitarrista de The Rolling Stones, el 3 de julio de 1969, dos años antes que muriera el cantante.

Tras la muerte del cantante, The Doors dejó de hacer presentaciones en vivo por un largo tiempo (Foto: Laberinto Ediciones)

Meses antes de morir, Morrison autorizó la edición conjunta de ambas obras en la editorial Simon and Schuster, con la condición de que no se relacionara su obra poética con el hecho de que era una estrella de rock, advertencia que pasaron por alto. La empresa puso el tiraje a la venta con el nombre de Jim Morrison, dejando de lado el segundo nombre del cantante, con el cual que firmaba sus obras, y con una fotografía del intérprete de The End, proveniente de una sesión de fotos de la banda.

Los libros de Jim Morrison nunca alcanzaron el éxito como la música de The Doors. Aparte de compartirlo con sus amigos, sus obras llegaron a círculos artísticos muy específicos, como las camarillas underground de Andy Warhol. Fue hasta después de su muerte que pudieron consolidar pequeña fama.

Jim Morrison forma parte del El Club de los 27 (Foto: Producciones Editoriales/ Star Books)

En algunos libros biográficos han comentado que durante sus últimos años a Jim Morrison le interesaba más dedicar su tiempo a la poesía que a la música. “Estaba harto de una imagen que había dejado atrás, pero de la que no podía desprenderse. Había buscado credibilidad como poeta, pero sus intentos habían sido frustrados por su atractivo como héroe cultural”, comentó Jerry Hopkins, escritor de De aquí nadie sale vivo: La vida de Jim Morrison.

James Douglas Morrison falleció hace 50 años a la edad de 27 años en Marais, Francia. Al lado de Ray Manzarek, Robbie Krieger, y John Densmore, con sólo seis álbumes en cinco años, The Doors logró convertirse en uno de los grupos más importantes en la historia del rock. Temas como Light My Fire, Riders On The Storm, y L. A. Woman son sólo algunos de sus canciones más recordadas de la agrupación.

Según la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, la agrupación vendió 33 millones de unidades certificadas en su país natal y más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

“Morrison comprende que ser poeta supone mucho más que escribir poemas. Exige un compromiso con la vida y la muerte, lo cual implica mucho dolor. Es despertarse cada mañana con una fiebre altísima que solo la muerte puede extinguir, y, aun así, estar convencido de que ese sufrimiento lleva consigo una recompensa única: el precio de la aniquilación del cuerpo por la explosión de la luz mental”, escribió Alberto Manzano en Jim Morrison, cuando la música acabe apaga las luces.

