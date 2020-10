Eduardo Videgaray reveló la historia de abuso de drogas que vivió con su ex esposa

Eduardo Videgaray fue acusado de agresión física por su ex esposa Rachel Warrington Blair (Foto: Instagram @eduardovidegaray)

El conductor Eduardo Videgaray habló sobre su consumo de drogas. Esto fue derivado de los recientes conflictos con su ex esposa, Rachel Warrington Blair, quien acusó a Videgaray de haberla agredido físicamente cuando mantenían una relación.

El hermano del ex secretario de Hacienda negó que hubiera agredido de alguna forma a su ex pareja y dijo que se le hace muy extraño que las acusaciones aparecieran luego de tanto tiempo a pesar de que se había separado de ella. Así fue como lo dijo Eduardo Videgaray en el programa Sale El Sol:

Se dicen muchas cosas de mí, lo dice una mujer con la que yo estuve casado hace más de 20 años , me casé con ella en 1994, cuando yo tenía 24 años y me divorcié de ella hace 20 y ahora empezaron a salir publicaciones de ella por diversas razones

Eduardo Videgaray afirmó que llegó un momento en el que el único vínculo entre Rachel y él era la droga (Foto: Instagram @eduardovidegaray)

Eduardo también dijo que el motivo por el cual su ex esposa se ha molestado con él y ha causado que se exprese de esta manera y refirió que se debe a que ya se encuentra muy próximo a volver a contraer matrimonio, ahora con su novia Sofía:

La principal es porque me quiero casar con Sofía... y me voy a casar con ella porque la que amo con toda mi alma y nos vamos a casar por lo civil en breve, dentro de muy poco... Pero queremos casarnos también por la iglesia, queremos tener hijos y queremos educarlos en la fe católica entonces para ello, necesitábamos anular mi matrimonio religioso anterior

Videgaray dijo que, para poder pedirle que ambos solicitaran el divorcio, tuvo que contactar otra vez a Rachel Warrington, por lo que intentó entablar comunicación por Facebook pero ella no le puso atención a sus mensajes, por lo que decidió aprovechar la relación con una amiga para que ayudara a servir como puente entre los dos y pacificar las cosas pero que todo quedó en un malentendido peor con Warrington.

Pero el tema que de verdad le hizo sincerarse fue cuando tocaron el tema de las acusaciones por consumo de drogas que su ex esposa también hizo contra él. Sobre ello, dijo que no la culpa pues él ya consumía droga cuando se casó con ella y reveló que ella también consumió sustancias cuando estaba viviendo con él:

En esa época de mi vida, sí era yo adicto a las drogas, ella y yo, los dos... ella puede decirlo que quiera, pero cuando yo la conocí ya consumía. Lo dejé hace 20 años, justo cuando me separé de ella, porque, te digo, era una relación tóxica en todos los sentidos, literalmente tóxica. Empecé a hacer mucho deporte, me alejé de las amistades que tenía, cambió mi vida y empecé a tener éxito en los medios y fue algo muy notorio ese cambio

Eduardo Videgaray se defendió ante las acusaciones hechas por su ex pareja Rachel Warrington (Foto: Instagram @eduardovidegaray)

La compañera de Eduardo Videgaray también arremetió contra Rachel Warrington Blair y dijo que no le parece correcto que “se digan estos infundios de algo tan severo, también aprovecharse y montándose de buena samaritana 20 años después”.

Videgaray quiso describirse de la siguiente forma: “no soy una persona nada violenta, soy la persona más pacífica del mundo, nunca he tenido un conflicto realmente con nadie, nunca he llegado a los golpes con nadie, por supuesto con mujeres jamás en mi vida.... jamás en mi vida le he levantado la mano a una mujer. Me indigna, me ofende, me encabrona”.

Además mencionó que su madre sufrió demasiado y que respeta mucho a las mujeres por ese ejemplo: “me molesta mucho porque además yo tengo una hija y me crió una mujer que se quedó viuda a los 34 años con tres y hijos, que nos sacó adelante, tengo un profundo respeto por la mujer, he apoyado la causa del feminismo en todos mis espacios, me interesa que mi hija vea que no me voy a dejar y es falso”- remató Videgaray.

