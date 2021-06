“La forma de vender es siendo tú mismo”: Fredik Eklund reveló detalles de “Million Dollar Listing New York”

El empresario precisó que ahora buscará ligar lo sentimental con los negocios .Foto: Instagram @fredrikeklundny

Fredrik Eklund es uno de los miembros originales del reparto de Million Dollar Listing New York. Lleva en el programa desde 2012 y rápidamente se convirtió en el favorito de los espectadores por su personalidad extravagante y energía imparable. A pesar de que podría molestar a sus compañeros de bienes raíces de vez en cuando, Fredrik se ha convertido en uno de los elementos básicos de la ciudad de Nueva York en la escena inmobiliaria.

Esta nueva temporada donde participará, presenta nuevas ofertas, más drama y la incorporación de un nuevo corredor inmobiliario al grupo. Fredrik está más ocupado que nunca trabajando en varios proyectos multimillonarios mientras intenta de nuevo tener un bebé.

Ahora, en el contexto en el que sale al aire la sexta temporada de la serie de bienes raíces, el famoso habló con Infobae México para dar su perspectiva de los negocios en la época actual. Aprovechó su estadía en la capital del país para revelar que se encuentra enamorado de nuestra arquitectura y comida. De sus más grandes ilusiones era pasar tiempo de calidad en las coloridas calles de la ciudad.

Foto: Instagram @fredrikeklundny

El oriundo de Suecia cuenta que incluso en las altas esferas de la sociedad donde giran su negocio inmobiliario, se tiene que ser sencillo, nada de excentricidades a la hora de vender, ni rigidez. Cuenta que una de las razones de ser un vendedor exitoso tiene que ver con venderse a sí mismo como lo hace la gente de “manera universal”.

“La negociación es algo universal, cómo lo hago, cualquiera puede hacerlo, si quieren. Creo que la forma de vender es siendo tú mismo. En mi caso, es ser un poco divertido y extrovertido. Tengo que buscar formas en las que sea divertido trabajar conmigo, ser amigo. Si soy divertido y cálido, como lo soy en el show, la gente confiará más y me comprará”, dijo sobre una de sus estrategias que lo han convertido en uno de los mejores oferentes del show.

El protagonista de la serie de bienes raíces, explica que el negocio, pese a la pandemia de coronavirus, ha ido bien. Tanto así que ahora buscan compradores en México que quieran una propiedad en Estados Unidos. “Estoy enamorado de México, la arquitectura, la gente, la comida. He venido a México pero nunca he tenido oportunidad de pasar tiempo así que. No puedo esperar”, fueron las reacciones del famoso sobre México. “La gente más cálida, la mejor comida y la mejor historia, estoy muy agradecido de estar acá”, agregó.

Al tiempo, aprovechó para adelantar que la temporada nueve está siendo filmada y traerá muchas más sorpresas y celebridades que antes. Sin embargo, la seis, que actualmente está siendo televisada, fue la más crucial en aspectos sentimentales.

Foto: Instagram @fredrikeklundny

El nativo de Suecia puede haber tenido orígenes humildes, pero su espíritu emprendedor y un poco de suerte lo ayudaron a lograr el sueño americano y crear su vida perfecta junto a su esposo Derek Kaplan y sus gemelos fraternos.

“La temporada seis es una de las temporadas más importantes, al momento estamos filmando la temporada nueve en Nueva York, también estoy al tanto del programa en Los Ángeles. Fue una temporada muy importante, con grandes edificios, con grandes negocios pero fue una temporada muy emocional, al final los niños llegaron”, es un breve guiño sobre el drama personal que Eklund vivirá en el famoso show .

Fuera del mundo de los reflectores, donde el famoso le ayuda a vender sus propiedades a celebridades como Lenny Kravits o Paris Hilton, cuenta que en Estados Unidos hay un fenómeno de gentrificación, que desplaza a antiguos propietarios en Nueva York, y obliga los locatarios tiene que abandonar en el contexto en el que costear barrios muy caros, como Manhattan.

“Así que es algo que hemos trabajado durante años y lo quería compartir con las audiencias. Así que verás también como vamos a Paris en la temporada. Todo el cast va Francia. Aprendes mucho del show. Creo que la temporada tiene una lección muy importante sobre la gentrificación y es muy sofisticada, pero también es muy interesante porque significa cuando la gente adinerada viene y compra, pero empuja a los ‘locales´”, explicó sobre el fenómeno de gentrificación.

“Ya no encuentran la manera de seguir viviendo ahí, así que eso intento retratar en la nueva temporada. Hablo mucho de ello, principalmente en las partes del este. Es una parte muy cara y sabes, intento venderla pero también quiero meter el corazón en las historias porque también se trata de las personas locales y los artistas que viven ahí”, agregó sobre una de las dificultades personales de vender propiedades.

“Cada temporada es como un episodio y la gente dice: fue muy emocional e íntimo. Y la temporada va de ello, del barrio este (Manhattan) y la gentrificación. También hablará sobre París, en los últimos episodios estoy ahí. Es una locura, el cast pelea, hay drama”, adelantó.

Foto: Instagram @fredrikeklundny

Abundó que uno de los aspectos en los que busca contribuir como corredor, es generando espacios para quienes se han visto empujados por dificultades económicas. “Verás lo que hago en la temporada, pero ayudo a los niños, construyo parques y no solo se trata de lo que pasa. la mayoría de la gente adinerada paga impuesto, es una conversación amo el show porque trae estos temas difíciles”, explicó.

Sobre las inversiones que puede hacer la gente común, Eklund precisa que mucha gente tendrá limitante económicas, sin embargo, ello no es impedimento para que la gente con menores ingresos no se atreva a comprar.

“Creo que la gente puede invertir. La ciudad es muy cara, tal vez no pueden costear todo, pero también, como en todo, hay propiedades que no son muy caras. Aun así, pueden ver el show y aprender de historia, sobre los barrios (neoyorkinos)”.

En tanto, y un adelanto de lo que se verá en temporadas futuras, la pandemia tendrá un papel crucial, aunque no para mal. En efecto, Eklund explica que tras la pandemia, muchos precios bajaron y hubo gente que busco salir de Nueva York (en su momento, epicentro de Covid-19)

“El negocio va muy bien, esa es una de las razones por las que estoy en México. tengo cerca de un centenar de agentes trabajando para mí. Tengo ocho oficinas en diferentes estados. Querernos conocer a los compradores internacionales.

“La pandemia fue nuestro mejor año. Ve el programa para escapar, para aprender, porque es divertido. No tienes que ver el programa porque quieres comprar algo. Los precios bajaron en Nueva York. La gente se fue. Al momento incluso hemos supero los números del 2020 en 2021. Y tan solo es junio”, aseguró sobre su fructífero negocio.

