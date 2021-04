Patricia Manterola negó categóricamente ser la “Paola Montero” de Luis Miguel: La serie

La también actriz escribió un extenso comunicado desligándose de algunos aspectos retratados en el personaje de "Paola Montero" (Foto: Instagram @luismiguellaserie @patriciamanterola)

Luego de que en el tercer capítulo de Luis Miguel: La serie se tocara el punto en la trama de un amorío que sostuvo el cantante con una joven intérprete de la década de los 90, las especulaciones no tardaron en aparecer.

Y es que en la trama se le ve al “Sol” acompañado de una chica encarnada por la actriz Fátima Molina, quien le da vida al personaje de “Paola Montero”, con quien convive en Chile cuando Luis Miguel viajó al país para presentarse exitosamente en el famoso Festival de la canción Viña del mar en 1994.

En la trama de la serie de Netflix se menciona que la cantante interpreta un tema que reza “Everybody loves banana”, una clara alusión a la banda Garibaldi, que con su éxito Banana conquistó al público por aquellos años.

En la serie se retrata la exitosa presentación de Luis Miguel en Viña del Mar, que ocurrió en 1994 en la vida real (Foto: Captura de Pantalla/ YouTube-Lana Oldingtone)

Ante tan directa alusión, los espectadores comenzaron a especular acerca de la identidad de la cantante en la vida real, pues su nombre podría aludir tanto a Patricia Manterola como a Pilar Montenegro, dos integrantes de la agrupación por aquellas épocas que además se corresponden con el tipo físico del personaje: una mujer guapa, escultural, de tez morena y pelo largo y oscuro.

Y es que se ha dicho mucho desde hace años que la relación que sostuvo Luis Miguel con Manterola no fue del todo conocida y que en su momento ni los medios de comunicación ni los fans del cantante lo sabían porque ninguno de los dos la formalizó.

Con este contexto, ahora Patricia Manterola emitió un comunicado donde dejó ver su postura ante el hecho de que la han estado relacionando directamente con el personaje que interpreta Fátima Molina.

Fátima Molina da vida a "Paola Montero", amante de Luis Miguel que formaba parte del grupo Garibaldi (Foto: Twitter / @Lafatimamolina)

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba “Everybody loves banana” y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, escribió la también actriz en su cuenta de Instagram, donde negó ciertos aspectos del personaje que alude a su persona y adjunto una foto de la presentación en Viña del Mar a la que se alude.

“Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, escribió la cantante que continúa activa en el medio artístico y participa como actriz en el programa Renta congelada.

Patricia Manterola colocó esta foto de su presentación en Viña del Mar al inicio de su extenso comunicado (Foto: Instagram @patriciamanterola)

Manterola aseguró que con la libertad que brinda una historia de ficción, el proyecto trastoca su integridad en distintos aspectos y puntualizó que ella no es “como la pintan” en la serie: “Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia.

La ex Garibaldi expresó que alzó la voz para defender su imagen y abonar al respeto a los derechos de las mujeres (Foto: Reuters)

“Es claro que para que una “historia de ficción” funcione, se necesita “crear personajes” antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas. Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, continuó.

En el tercer capítulo de "Luis Miguel: La serie" se dio a conocer también la rivalidad del "Sol" con Cris Valdés, un personaje alusivo a Cristian Castro (Video: Netflix)

La ex Garibaldi destacó que la intención de hacer tan extensa aclaración es para alzar la voz por sus derechos y el respeto hacia las mujeres: “Por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quién soy en realidad. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo merecemos respeto.

“Es alarmante cómo en estas épocas donde necesitamos más que nunca hacer valer nuestros derechos, existan producciones que “cubriéndose” detrás del término “ficción” sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal”, escribió la ex Garibaldi.

