Salma Hayek sobre su lucha contra el COVID: “Yo me muero aquí en mi casa con mi familia”

Salma Hayek sufrió síntomas graves de la enfermedad (Foto: EFE/Omer Messinger/Archivo)

En una entrevista para el programa Despierta América de la cadena Univisión, Salma Hayek reveló detalles del proceso que vivió al enfermarse después de haberse contagiado con el virus causante de la enfermedad COVID-19.

“Sudaba, me daba calentura, comía mucho chile, me sentía rara, con sudor pero luego se me quitaba la calentura con tanto chile”, dijo Hayek al hablar de sus síntomas.

Tras enterarse de que padecía la enfermedad, su médico le recomendó internarse en un hospital para combatir el padecimiento, a lo cual la actriz se negó rotundamente.

“(Pregunté:) ¿Los que se están yendo al hospital están sobreviviendo? Y me decían: ‘No, no todos’, y dije: No, no gracias. Yo me muero aquí en mi casa, con mi familia, porque sí, a la gente que le fue muy mal con eso no nada más perdieron la vida; sino que no podían estar en contacto con los que aman”, declaró la veracruzana.

La actriz reveló que la comida picante la mantuvo viva (Foto: salmahayek / Instagram)

Después de optar por sobrellevar la enfermedad en su domicilio, la actriz sufrió síntomas severos: “Me dio COVID, me dio fuertísimo. Hasta síntomas que en ese momento no habían descubierto me daban a mí, las palpitaciones. El único que no me dio es que nunca perdí el sabor, el olfato sí, un poco y me ardía la nariz, sentía como que me quemaba”.

Salma se contactó con el programa a través de una videollamada, en la cual se vio sana, recuperada y feliz.

Al no perder el olfato ni el gusto en su totalidad, la artista aprovechó para comer picante como nunca antes, lo que afirma, la ayudó a recuperarse.

“Yo creo que a lo mejor sí se lo perdí porque lo que yo quería era chile, quizá porque no sentía el sabor, a todo le ponía pero unas cantidades de chile, y al final le dije a mi marido: Yo creo que lo que me salvó fue el chile, y él me decía: ‘Por favor no vayas a decir eso a la gente porque luego van a pensar que estás promoviendo que con eso ya no se enferman”, afirmó Salma al hablar sobre su sentido del gusto y sus hábitos alimenticios durante su enfermedad.

Salma Hayek superó la enfermedad sin acudir al hospital (Foto: Reuters)

Al final, Salma superó la enfermedad al lado de sus seres queridos, de quienes no tuvo que separarse al no haber pisado el hospital. Posteriormente se aplicó la vacuna y reveló que padeció secuelas: “Me quedaron secuelas por mucho tiempo, hasta que me puse ahorita hace poco la vacuna, no se me quitaron. El cabello no se me cayó”.

La mexicana reveló hace poco que su nombre quedará enmarcado en una estrella del conocido Paseo de la Fama de Hollywood.

’'¡Hoy estoy combinando una imagen Throwback Thursday con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, expresó la actriz a través de sus redes sociales.

