Por qué Ariel López Padilla reprobó a Salma Hayek cuando era su maestro

Ariel López Padilla y Salma Hayek ahora recuerdan con cariño y diversión el día en que ella fue reprobada por inasistencias (Foto: Cuartoscuro)

Ariel López Padilla recordó la época en la que fue profesor en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, en donde Salma Hayek fue su alumna y no dudó en reprobrarla, situación que años después la estrella de Hollywood le reclamó cuando se reencontraron.

Según relató el actor, durante sus años de docente en lo que actualmente se conoce como Centro de Educación Artística (CEA) tuvo bajo su responsabilidad una clase llamada Técnicas de danza aplicadas a la actuación, con un método que él desarrollo con su extensa carrera como bailarín y actor, dijo para Tv y Novelas.

En uno de sus cursos, tuvo como alumna a Salma Hayek, pero “sólo fue a una clase y después al examen final, y la reprobé”, recordó López Padilla. Aunque no es el mejor recuerdo que pueda tener en una de sus alumnas, el actor aseguró que la veracruzana se lo tomo con diversión y respetó la decisión de su profesor.

Ariel López Padilla recordó una de sus clases, gracias a la cual después se volvió cercano a Salma Hayek (Foto: Instagram / qariellopezpadilla7)

“Ella tenía buen sentido del humor, no lo tomó personal, ya estaba encaminada a hacer su carrera. Cuando nos reencontramos fue la anécdota, me dijo ‘¡Va a ver! Me reprobó, eh’. Le comenté ‘¿cómo te iba a pasar, si nunca fuiste?’. Quedó como chiste personal entre ella y yo”, relató el protagonista de La pícara soñadora.

Padilla recordó que en ese año, 1988, llevaba la danza como principal carrera, pues acababa de pasar de estar días completos en el Instituto Nacional de Bellas Artes a ser un actor de Televisa, por ello no sabía que Hayek ya estaba siendo una de las mujeres reconocidas dentro de la industria de los espectáculos en México.

El actor se siente muy orgulloso de su ex alumna y agradecido por la forma en que ha logrado abrirle camino a otros mexicanos gracias a que ella misma hizo su camino rumbo a Hollywood.

Salma Hayek saltó a la fama en México con la telenovela "Teresa" (Foto: Las Estrellas)

El año pasado, en entrevista con el medio Total News, la protagonista de Teresa recordó cómo fueron sus clases en el CEA antes de explorar el mundo cinematográfico de Estados Unidos, pues aseguró que muchas veces los profesores eran duros con sus alumnos, hasta el punto de no permitirles tomar clases por hacer algo mal.

“Una vez una persona de la clase no vino y apareció después de tres días con una receta del doctor. (El maestro) vino y le dijo ‘¿es tu certificado de defunción?’ y él otro respondió ‘no’. El maestro le dijo ‘te puedes ir y nunca regresar. ¿Si estás haciendo teatro irás con el público a decirles que estuviste enfermo? No estabas lo suficientemente enfermo. Si hubieras estado en el hospital lo entendería, pero dos días en cama... no regreses con una receta a mi clase. Esto no es una broma. O estás comprometido con esta clase o no perteneces aquí’”.

Salma Hayek recordó que tuvo profesores exigentes en México, antes de que lograra el estrellato internacional en Hollywood (EFE/EPA/OMER MESSINGER/Archivo)

Con el mismo profesor, ella habría tenido sus propias experiencias por contar, pues mientras ella intentaba interpretar a un papel en que el personaje tenía que barrer, su docente la reprendió por no estar haciéndolo de la forma correcta.

“Empecé a barrer y él me detuvo y dijo ‘siéntate... no vienes dos semanas porque no barres correctamente. Tienes que investigar cada uno de los detalles. Tienes que amar cada parte’”, recordó Hayek.

Ahora la veracruzana es una de las actrices más importantes de México y de Hollywood, ha tenido que traspasar los estereotipos en los que se ha encasillado a las mujeres latinoamericanas y los obstáculos que a lo largo de toda su carrera tuvo.

