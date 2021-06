El día que Bárbara de Regil presuntamente “chantajeo” a Yosstop para promocionar su proteína

La influencer aseguró que de Regil la quiso obligar a publicar su proteína (Foto: Instagram/@justyoss)

Fue en noviembre de 2019 cuando Bárbara de Regil presuntamente contactó a YosStop para decirle que vio un video de los tantos que hace cada semana en YouTube desde hace varios años.

De acuerdo con las capturas de pantalla mostradas por la vlogger, Bárbara la felicitó por su actitud, su voz y todo”; y todo quedó en que probablemente harían algo, una colaboración.

Sin embargo, unos meses más tarde en Septiembre de 2020, Bárbara de Regil se ofreció a mandarle su marca de proteína con promesas de “sentirse la más ligera del mundo”, entre otras cosas.

Una vez enviado el producto, le pidió probarlo, y en caso de resultar de su agrado, publicar una historia en sus redes sociales promocionando dicha proteína.

“Lo que quiero destacar de la proteína es que realmente no inflama nada y que no tiene ningún aditivo artificial y que es como super limpia, entonces por eso necesito que la pruebes primero, gracias por el apoyo”, decía su mensaje.

La influencer Yoss Hoffman explicó su versión del escándalo en el que se involucró (Foto: YouTube)

Por su parte, Yoss aseguró que le cayó un poco mal porque le pidieron publicar el producto, además de no haberle dicho que llevaba una condición de por medio.

“Primero me la manda como un regalo y luego me la quiere empinar para que yo lo publique”, dijo la YouTuber.

Sin embargo, aseguró que luego investigó sobre la proteína, vio el polémico video del nutriólogo Aries, y tras la investigación, Yoss decidió que no lo iba a publicar por los fallos en su etiquetado, así como el intento de venderla como un “Producto milagro”.

Luego, Bárbara de Regil le pidió una historia, a pesar de que en un principio se habría acordado que únicamente sería promocionada en caso de haber disfrutado la experiencia.

Bárbara de Regil le envió su producto, primero, como un "regalo" (Foto: Instagram / @barbaraderegil)

Luego de todas las polémicas, y de diversos reclamos entre ambas, Yoss reclamó que Bárbara borró diversos audios en los que intentó presuntamente chantajearla por el tema de la proteína, con el objetivo de manejar la conversación a su conveniencia.

“Molestándote para ver si sigues tomando la proteína, si te gustó, si me puedes ayudar por la historia, si tienes algún precio y me lo puedes decir para llegar a un acuerdo. Me gustaría muchísimo ver una storie, ya que te me haces una chava sincera y directa, por eso te busqué”, fue el audio que le mandó y que le borraron.

Luego de una nueva negativa, en la que Yoss expresó que le prohibieron la proteína y que ya tendría un contrato con un producto parecido, Bárbara de Regil hizo el intento a través de otras técnicas de lo que la youtuber consideró supuesta manipulación por adulaciones.

“Me hubieras dicho que si te quitaron la proteína por supuesto que no puedes, entiendo lo de la publicidad, pero me hubiera encantado que me dijeras antes de mandártela, pues yo absorbo ese costo y tengo muy poquitas para dar al mes, te elegí a ti y te pregunté antes, yo te escogí porque me encantan tu contenido, tu relación con tu novio, tus perros y por eso dije que ella me encantaría que la pruebe, porque trabajé mucho en esta proteína”, expresó Bárbara de Regil.

Yoss, por su parte, se prestó a pagar la proteína, pero Bárbara de Regil no aceptó el trato, y le dijo que ella habría tenido otra actitud en caso de que le enviaran un presunto regalo, pues más bien “ella es la que aprendió” de este caso.

YosStop no quiso publicar la proteína por todos los fallos en su información nutrimental (Foto: justyoss / Instagram)

Bárbara de Regil denunció amenazas de muerte y violación

En fechas recientes, Bárbara de Regil reapareció en las redes sociales para decir que recibió fuertes amenazas luego de supuestamente arremeter en contra del nutriólogo Aries Terrón.

Bárbara de Regil aseguró sentirse “apaleada” por los comentarios y por todo lo que generó el nutriólogo con sus críticas y sus posteriores señalamientos, pues vive con miedo al ser amenazada, y al recibir amenazas contra su familia.

Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo

Además, fue clara en aseverar que se trata de mensajes en sus redes sociales con diversas amenazas de muerte y de violación, por lo que aseguró que meterá diversas denuncias “en contra de las personas que vulneran a una mujer”.

“Como lo hiciste tú (Aries); tú que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendeja. Por eso, hace un año te dije que sabrías de mí en poco tiempo, pues te restregaría en la cara los resultados del éxito de mi proteína”, dijo la también motivadora instagramera.

SEGUIR LEYENDO