Drake Bell se declaró culpable de delitos contra menores y podría pisar la cárcel

(Foto: Instagram @drakebell)

El cantante Drake Bell sorprendió a todos esta mañana al declararse culpable de dos delitos contra una menor de edad, acciones por las que podría pisar la cárcel, aunque su situación aún no está definida.

El actor se pronunció sobre su caso en la audiencia que se llevó a cabo esta mañana y con motivo del arresto que vivió hace unas semanas en Ohio, Cleveland, en Estados Unidos, cuando fue acusado de intentar poner en peligro a niños y difundir material perjudicial.

De acuerdo con People, el actor conocido por su interpretación de “Drake Parker” en Drake & Josh admitió ambos cargos, como parte del acuerdo de culpabilidad que aceptó frente a la comparecencia virtual del tribunal que se llevó a cabo este miércoles.

“Tengo entendido que se ha llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que el acusado se declarará culpable de contar un intento de poner en peligro a los niños, un delito grave en cuarto grado... se declarará culpable del cargo de difundir un asunto perjudicial para los menores, un delito menor de primer grado”, comentó el juez responsable del caso.

(Foto: Instagram @drakebell)

El impartidor de justicia explicó a Jared Bell, nombre real del cantante y actor, cuál es el panorama legal al que ahora se enfrenta, por lo que supimos que podría pisar la cárcel tras aceptar ambos cargos perjudiciales contra menores de edad.

“Si va a prisión, después de su liberación, podría estar sujeto a un período discrecional de control posterior a la liberación de tres años. El control posterior a la liberación podría implicar restricciones en sus actividades... Si viola esas restricciones, puede regresar a prisión hasta por un máximo de la mitad de su sentencia original”, sentenció el juez ante el famoso que goza del gran cariño del público mexicano.

Hasta el momento se han ventilado algunas de las sanciones que podría obtener Drake ahora que se declaró culpable de los dos cargos contra menores de edad. Por el primer delito, el actor podría recibir una sentencia de entre seis y 18 meses de prisión en incrementos mensuales, y/o una multa de hasta USD 5,000, aunque el tiempo en prisión no es obligatorio; mienras que para el segundo cargo obtendría hasta seis meses de cárcel y/o una multa de hasta USD 1,000.

Será el próximo el 12 de julio cuando Bell reciba su sentencia definitiva y también podría, si así lo quisiera, ofrecer un mensaje especial para la víctima.

“Todas las preguntas sobre este caso serán respondidas en la sentencia, incluyendo por qué el Sr. Bell decidió declararse culpable”, comentó a People el abogado de Drake Bell, Ian Friedman.

La televisora loca "Fox News Cleveland" compartió la foto del arresto de Drake Bell (Foto: tomada de Instagram @fox8newscleveland).

A inicios de junio se supo del arresto del actor y cantante en Ohio, Cleveland, Estados Unidos, por delitos contra menores de edad, de acuerdo a la televisora Fox News y el portal TMZ.

De acuerdo a la policía del condado, el protagonista de la serie Drake and Josh fue detenido y tras negar las acusaciones, se declaró inocente, por lo que se le fijó una fianza de 2 mil 500 dólares; por último, recibió una orden de restricción para no tener contacto con las presuntas víctimas.

El acto por el cual fue detenido Drake ocurrió el 1º de diciembre de 2017, cuando ofreció un concierto en un club de la ciudad de Ohio. La denuncia se presentó el pasado mes de mayo y, aunque pagó la fianza, deberá volver a la corte el 23 de junio.

Por último, el canal Fox News informó que el cantante de 34 años de edad formó parte de una conversación inapropiada con una menor de edad, la cual se convirtió en una conversación de tipo sexual. Lo cual fue notificado a las autoridades, razón por la cual se aceleró el proceso de arresto.

No es la primera vez que el actor es acusado de abuso. El año pasado, su ex pareja Melissa Lingafelt, mejor conocida en internet como Jimi Ono, utilizó su cuenta de Tiktok para denunciar a la ex estrella infantil Nickelodeon y relatar los abusos físicos y verbales que sufrió de 2016 a 2019.

