Se suman las voces en contra de Bárbara de Regil: ex estilista arremetió contra la actriz y apoyó al nutriólogo Aries Terrón

Foto: Instagram @xk_makeup

El exmaquilllista de Bárbara de Regil, Xavier Kuri la señaló por ser una persona que acosa a personal de trabajo y de “colgarse” de la fama de otros para conseguir papeles protagónicos. Apoyó a Aries Terrón, nutriólogo que la denunció por fraude, bajo el argumento de que solo era otra persona que hacía su trabajo y que fue víctima de la influencer.

Según un vídeo que publicó en sus redes sociales, fue su estilista por más de tres años. Relató que durante ese tiempo, fue testigo de vejaciones de Bárbara en contra staff de producciones televisivas e incluso en contra de su propia familia.

“Y ya calló la voladora, ¿qué dijeron? ¿Qué me iba a quedar callado? La famosa la de la proteína está queriendo amedrentar, acosar a un chico que solo está haciendo su trabajo. Pues quiero manifestarme hacía Aries Terrón, créeme que esa mujer es capaz de hacer eso. Fui su maquillista durante tres años”, dijo Kuri en un vídeo que subió a redes sociales.

Foto: Instagram @xk_makeup

“¿Y cómo me pagó? Como lo peor, me trató como la basura, me humillaron y me amedrentaron, ahora los medios ya se prestan para alzar la voz. Es mi momento de hablar. Es momento que alguien la desenmascare, ahora todo es muy distinto”, abundó el maquillista.

Dijo que Regil se ofendía por la vez en que le dijeron “pendeja” en redes sociales, sin embargo, según su relato, durante el tiempo en el que trabajó para ella, la actriz era muy proclive a insultar a su madre e hija y, en general, a todo aquel que estuviera cerca.

Según el Kuri, sin dar nombres, Regil ha mantenido relaciones sexuales para obtener protagónicos y otras prerrogativas en el mundo del entretenimiento. “Ya se te olvidó que te acostaste con muchos ejecutivos de la empresas en la que tu trabajas”, fueron los mordaces comentarios que hizo el estilista.

Foto: Instagram @barbaraderegil

Agregó en su versión que la modelo y actriz es una persona inescrupulosa, que cuenta con poca educación. Explicó que los rumores en redes sociales, sobre un aparente desprecio de Bárbara a su madre, son actos que atestiguó el tiempo en el que fue su empleado. “Eres un persona que no tiene escrúpulos, eres una persona majadera, no tienes educación, me consta. Yo que trabajé con contigo. Ese resentimiento que le tienes a tu mamá es genuino”, dijo en su publicación en redes sociales.

Al tiempo, quien dijo ser su empleado, también hizo remembranza del polémico momento en el que la modelo dijo estar emparentada con el presentador Marco Antonio Regil. Esto no ha sido comprobado. “Ese es tu papel, inventarte historias, colgarte de la fama de los demás. Así que no digas que la gente se quiere colgar de tu fama”, agregó.

Foto: Instagram @aries_terron

Por otra parte, Aries Terrón ha ganado notoriedad últimamente por denunciar a la influencer, actriz y modelo, Bárbara de Regil por fraude. El nutriólogo reveló que los productos que ella promociona no son fidedignos y que al contrario de lo que prometen, pueden dañar la salud. Al momento, esos señalamientos le han valido amenazas.

En un video que Aries subió a su canal de YouTube en mayo, reseñó la proteína Loving It de Regil. En la publicación comentó que solo eran observaciones para que Bárbara mejorara su producto, en ningún momento de su explicación hay ataques del especialista a la famosa.

Como explica a modo introductorio en la reseña, afirmó que el costo de analizar el producto de Bárbara en un laboratorio especializado, costó poco más de cinco mil pesos. El producto de la modelo cuesta alrededor de mil 500 pesos en tiendas en línea.

