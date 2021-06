Miranda McKeon, actriz de “Anne with an E” fue diagnosticada con cáncer de mama

Miranda McKeon, quien interpretó a Josie Pye en la serie de "Anne with an E" reveló que padece cáncer de mama (Foto: Instagram @annewithanee_____)

Miranda McKeon, actriz que interpretó a Josie Pye en la serie Anne with an E, producida por la plataforma Netflix reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años de edad.

La actriz informó sobre su padecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram, por lo que la noticia conmocionó a sus seguidores luego de haber compartido una fotografía en la que aparece portando una bata de hospital color rosa, popularmente utilizado para crear conciencia sobre la enfermedad.

“Comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google) (...) he compartido información sobre cómo han sido mis últimos cuatro días, por lo que he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribió McKeon.

La actriz informó sobre su diagnóstico a través de su cuenta oficial de Instagram (Foto: Instagram/ @miranda.mckeon)

A la fotografía principal añadió una serie de diapositivas en las que explicó a sus seguidores la situación en que se encuentra y los pasos que deberá seguir para hacer frente a la enfermedad mediante un tratamiento que incluye quimioterapia.

“Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable”, aseguró la intérprete de la aclamada serie realizada por Netflix y señaló que escribió su mensaje con el fin de informar a sus familiares y amigos sobre su estado de salud y sobre el nuevo proceso que iniciará en su vida, pues pese a que se está “embarcando en un viaje” que no eligió, tiene una actitud positiva, optimista y en la que está rodeada de apoyo.

Miranda McKeon aseguró que la probabilidad de contraer cáncer de mama a los 19 años es de uno en un millón de personas (Foto: Instagram @miranda.mckeon)

Diversos actores del elenco de la serie le extendieron su solidaridad a través de la misma red social, entre ellos la protagonista de Anne with an E, Amybeth McNulty; Dalmar Abuzeid, quien interpretó a Sebastian en la producción de época y Cory Grüter-Andrew, que dio vida a Cole Mckenzie. “Te respaldaremos siempre” y “Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente y lo superarás!”, “¡Tienes esto, Miranda!”, seguido de un emoji que alude a la fuerza; fueron algunos de los comentarios que recibió McKeon.

Por su parte, la actriz recientemente compartió otra fotografía en la que informó que no hay cáncer más allá de los ganglios linfáticos, por lo que celebrará con helado y acompañada de sus amigos después de un viaje rápido a la ciudad de Nueva York, donde se reunirá con algunos médicos.

Algunos actores del elenco que se solidarizaron con Miranda McKeon fueron Amybeth McNulty, quien tuvo el papel protagónico en "Anne with an E" y Dalmar Abuzeid, Sebastian en la producción de época (Foto: Netflix)

Asimismo, la joven compartió imágenes relativas a la información sobre su padecimiento mediante historias de Instagram, en las cuales mostró los mensajes de apoyo recibidos tras haber anunciado la noticia, así como fotografías en donde un grupo de sus amigas aparecen portando una camiseta rosa como un gesto de solidaridad y en la que también reconocieron la forma en la que Miranda McKeon asimiló el diagnóstico.

“Su actitud y perspectiva con respecto a lo que se le ha presentado en la última semana es tan increíble, inspiradora y emocionante, y es una persona tan fuerte y hermosa por dentro y por fuera”, escribió una amiga de Miranda llamada Caroline.





SEGUIR LEYENDO: