Lucero y Mijares de nuevo juntos, la pareja aparecerá cada domingo en televisión

Lucero y Manuel Mijares serán parte de "El retador" en Televisa (Foto: Instagram / @ocesa)

Lucero y Mijares llevan unas semanas apareciendo juntos de nuevo ante el público y a más de un mes del concierto en el que cantaron sus éxitos y contaron con la participación de sus hijos, los cantantes mexicanos vuelven a hacer gala de lo bien que se llevan.

Ahora se les ve mostrando complicidad y camaradería, y aunque ya no comparten la misma casa, los ex esposos continúan queriéndose y admirándose tal y como ambos lo han expresado en varias ocasiones.

En una sesión para la revista Caras, Lucero y Manuel compartieron su sentir respecto al concierto que dieron hace unas semanas vía streaming: “Nos reunimos para cantar de nuevo porque es una especie de experimento que queríamos hacer. Nunca habíamos tenido un show juntos y esto lo planeamos para hacerlo como un regalo a la gente”, comentó el cantante de Soldado del amor a la publicación.

En tanto, la también actriz, protagonista de exitosas telenovelas como Lazos de amor y Los parientes pobres, expresó que sigue admirando al cantante, a quien conoció siendo una adolescente:

Actualmente ya no forman una pareja, pero Lucero y Mijares conviven junto a los hijos que procrearon mientras duró su matrimonio (Foto: Instagram / @luceromexico)

“Nos tenemos mucho cariño, tuvimos un matrimonio precioso y qué bonito poder seguir siendo amigos aunque no seamos esposos (…) Desde el principio si yo no te hubiera admirado a ti, Manuel, no me hubiera casado contigo. No porque ya no seamos esposos quiere decir que eso ha cambiado. Sigo admirándolo profundamente”, se sinceró.

Tras más de diez años de no presentarse juntos, la experiencia fue muy importante para los ex esposos, quienes disfrutaron agasajando a su público: “Fue una experiencia muy padre porque es un show nuevo, nunca antes visto y basado en todas las canciones de Lucerito y mías, esos éxitos que nos ha regalado el público desde el principio de nuestra carrera a la fecha”, dijo Manuel.

Y es que la excelente relación de los emblemáticos cantantes de la balada pop mexicana también los ha llevado a un nuevo proyecto y es que ya se preparan para ser jueces en un nuevo programa de Televisa que buscará los talentos más versátiles para proyectarlos en la pantalla cada domingo.

El concierto fue transmitido vía streaming a todo el mundo (Foto: Instagram / @ocesa)

Así, bailarines, imitadores y cantantes surgidos de un casting internacional mostrarán sus mejores dotes ante la ex pareja y una persona más que aún no ha sido revelada. En el concurso, el campeón final habrá de tomar una decisión entre irse a casa con la mitad de su dinero acumulado o arriesgarlo todo y enfrentar en duelo a su retador.

Lucero y Manuel Mijares cuentan con una historia en común que el público atestiguó en la década de los 90, cuando luego de muchos años de conocerse y convivir en diversos proyectos, como la película en que se conocieron Escápate conmigo, de 1985, la pareja de artistas comenzó un mediático romance que más tarde se convirtió en matrimonio y en la base de una popular familia.

Y es que fue en 1997 cuando los cantantes contrajeron matrimonio en la capilla de San Ignacio de Loyola, en el Colegio de la Paz, conocido como “de las Vizcaínas”, en la Ciudad de México, en un enlace que fue televisado en México y Estados Unidos, convirtiéndose en un evento de relevancia en el medio del espectáculo.

Así luce el portal para subir el video de casting para "El retador" (Foto: captura de pantalla/casting.elretador.tv)

La boda religiosa se encuentra a la fecha entre los 10 programas de mayor audiencia de la televisora, que entonces obtuvo 32 millones de pesos por la venta de publicidad en ese espacio.

Tras su luna de miel en Japón, y a sólo un año de haber formado una familia, en 1998 la pareja inauguró un restaurante en la colonia Anzures, que sería propiedad del cantante de Baño de mujeres. Pero no sería sino hasta 2002 cuando la pareja vio llegar a su primogénito Manuel Antonio, quien se convirtió en hermano mayor cuando nació Lucerito en 2005.

