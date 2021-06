El locutor Toño Esquinca reveló su resultado positivo a COVID-19

Toño Esquinca no ha presentado síntomas de gravedad (Foto: Facebook@Antonio Esquinca)

La Ciudad de México lleva un par de semanas bajo el semáforo epidemiológico en color verde, lo que sugiere un peligro de contagio relativamente moderado, sin embargo siguen surgiendo múltiples casos positivos entre la sociedad y el medio artístico y de los medios de comunicación.

Tal es el caso del locutor de estilo de vida Antonio “Toño” Esquinca, quien cuenta con un popular programa de radio desde donde comparte con su público enseñanzas y pensamientos de vida y espiritualidad.

El comunicador dio a conocer a través de sus redes sociales que ha sido alcanzado por el coronavirus, por los que recientemente dio positivo a una prueba para detectar la presencia del SARS-CoV-2 en su cuerpo.

El locutor expresó que volverá a su cabina en cuanto su condición de salud lo permita (Foto: Facebook@Antonio Esquinca)

Esquinca mencionó que ya ha superado los síntomas más fuertes de la infección, por lo que ahora se encuentra aún bajo medicación y observación, por lo que volverá su cabina de radio en cuando su diagnóstico de salud sea favorable.

Así lo comunicó el locutor en post en sus redes sociales: “Amado público, pues resulté positivo a COVID-19. Los síntomas se han presentado, pero ya estoy en tratamiento y en aislamiento con los cuidados pertinentes”, expresó.

La estrella de la radio se dirigió en especial a su base de seguidores, a quienes comunicó que muy ponto volverá a atenderlos a través de su espacio radiofónico a través del cual mantiene una relación directa con sus radioescuchas: “Les agradezco muchísimo a todos sus oraciones y muestras de cariño Por ahora, me ausentaré algunos días, pero sepan que estoy con todo el Efecto Positivo para salir de esto pronto. Un fuerte abrazo a todos.”, escribió.

Apenas en noviembre de 2020, el comunicador externó sus deseos para que en plena pandemia, la humanidad se concentrara en aprender las enseñanzas que nos ha dejado esta crisis mundial de dimensiones catastróficas, que al día de hoy ha cobrado millones de vidas y cuya letalidad aún no cesa en gran parte del mundo.

Toño Esquinca se caracteriza por sus mensajes positivos y de reflexión (Foto: Facebook@Antonio Esquinca)

“Creo que es mi verdadera vocación, mi verdadero trabajo con el universo porque todos estamos destinados a dejar algo mejor, a como lo encontramos y a trascender”, expresó el locutor para El universal a mediados de 2020.

En la reedición de su libro Plan de vuelo, Esquinca explica la importancia de fortalecer aspectos poco tomados en cuenta en la evolución humana, por lo que instó a su público a la búsqueda de valores:

“Nos falta muchísimo tiempo para volver a tener valores y me refiero a los básicos del ser humano, la honestidad, verdad, amor, respeto, unidad, camaradería, empatía esperanza, fe. Valores universales”

Aconsejó a su público a no dejarse guiar por un supuesto líder espiritual en cualquiera “de sus presentaciones”, sino a seguir los mandamientos del corazón. En sintonía con el mensaje que el comunicador siempre ha impulsado a través de sus proyectos radiofónicos y literarios, aconsejó a sus seguidores buscar la plenitud a través de la reflexión.

El comunicador celebró el año pasado sus 35 años de carrera (Foto: Facebook@Antonio Esquinca)

“Lo que más le falta ahorita a la sociedad, al mundo entero, es volver a tener valores y saber cuál es el camino correcto, no el que diga yo o un gurú, el camino es uno y es el de la plenitud, bienestar, felicidad, amor, y todos buscamos eso”, explicó.

Con 25 años de trayectoria en el mundo de la comunicación, Esquinca aseguró que se ha adentrado más en las disciplinas espirituales:

“Fue difícil animarme porque yo no soy muy visual, no es mi terreno pero todo va evolucionando y tengo que entrar. Me estaba resistiendo hasta que las circunstancias me obligaron a hacerlo. Llego a estos 35 muy agradecido con la vida porque he tenido gracias a Dios muchas satisfacciones”, expresó entonces.

