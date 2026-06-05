Colombia

“Deje el papelito”: Paloma Valencia le exigió a Iván Cepeda debatir con Abelardo de la Espriella en un espacio que no esté ‘amañado’

La excandidata presidencial del uribismo aseguró que los colombianos tienen derecho a conocer y comparar las posiciones de los aspirantes a la Casa de Nariño antes de acudir a las urnas el 21 de junio

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Paloma Valencia hizo un llamado para que se realicen debates transparentes y neutrales, con la participación de todos los medios de comunicación, y no debates "amañados" - crédito @PalomaValenciaL/X

A poco más de dos semanas de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, la discusión sobre la realización de debates de extremos, de derecha e izquierda, entre los candidatos volvió a ocupar un lugar central en la agenda política.

Esta vez, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo un llamado público para que el aspirante Iván Cepeda participe en escenarios de confrontación directa de ideas frente a su contendor, Abelardo de la Espriella.

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La lideresa política se pronunció a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en la que insistió en la necesidad de que los ciudadanos puedan escuchar y contrastar las propuestas de quienes buscan llegar a la Casa de Nariño.

En un video difundido en dicha plataforma digital, Paloma Valencia sostuvo que los debates son una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y permitir que los votantes cuenten con mayores elementos de juicio antes de acudir a las urnas: “Colombia tiene derecho a conocer a sus candidatos. Tiene que haber debates para esta segunda vuelta. No es posible que el país esté eligiendo quién lo va a gobernar sin haber podido contrastar sus opiniones”.

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