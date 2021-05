Alfredito Olivas reapareció tras el brutal asesinato de su hermano Irving

Alfredo Olivas está de regreso luego de que el pasado 17 de abril su hermano Irving fuera acribillado junto con su esposa e hijo, mientras viajaban en su camioneta a unos 500 metros de la avenida 5 de Mayo en Zapopan, Jalisco.

El intérprete no abandonó la música y es así como lanzó Hoy te pierdo, tema que habla de una ruptura amorosa la cual pudo haber adquirido un nuevo sentido por la reciente muerte de su hermano, pues en un fragmento de la canción hacen referencia a una pérdida y no precisamente de amor, ya que dice: “Y te pierdo con todos los honores, con todo el estilo y te pierdo sin ganas de perderte y es que no lo asimilo, te pierdo como se pierde la oscuridad de la aurora”.

Por ahora ni el cantante ni su familia han hecho más declaraciones sobre lo ocurrido hace un par de semanas en Jalisco.

El crimen contra Irving conmocionó por la violencia con que fue ejecutado. La camioneta presentaba alrededor de 25 impactos de bala, la mayoría de ellos en el parabrisas y en la puerta del conductor. Antes de ser asesinado Irving Olivas, ya había sufrido dos atentados, a los cuales sobrevivió.

Las agresiones a la familia Olivas iniciaron en el 2015. A la edad de 22 años, le dispararon en ocho ocasiones, supuestamente por coquetear con una mujer, en un concierto en Parral, Chihuahua. De hecho ese mismo estado prohibió los narcocorridos ese mismo año, poco después de que se registraran disparos en un concierto de Alfredito.

Posteriormente, el padre del cantante resultó herido de bala en 2018 frente a su casa, más adelante lo intentaron atacar en el hospital mientras se recuperaba, pero los sujetos fueron repelidos y murieron.

Estas no han sido las únicas ocasiones en la que el cantante o personas cercanas han recibido un atentado en lo que lleva de carrera artística, ya que Alfredo y sus familiares han sido señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

José Alfredo Olivas, mejor conocido como Alfredo Olivas es un cantante y compositor de los géneros musicales de banda y norteño. Nació el 1 de octubre de 1993 en Ciudad Obregón. También es conocido como Alfredito o el Patroncito que interpreta narcocorridos, los cuales han tenido mucho éxito. Las vacaciones del jefe es de los temas más conocidos, también ha compuesto canciones para varias bandas notables, como Tocando con la mafia, que alcanzó el puesto #13 en Top discos Regional Mexicana de Billboard en 2011.

Uno de sus temas más populares fue Las vacaciones del jefe ya que marcó el arranque de su carrera en el regional mexicano, volviéndolo una de las personalidades más jóvenes en la industria.

Sin embargo, el trabajo más reciente de Olivase aleja de los narcocorridos. El nacimiento de su primer hijo lo motivó para crear música más positiva y tomar más un estilo “Norteño Romántico”, con letras que según sus fans hacen referencia a su hermano, como la canción El malo de Culiacán: “Solo le pido un favor, no deje solo a mi hermano, pásele mi puntuación, mis bonos acumulados, juntos fuimos el conquian, yo fui el negro, el es el blanco, él es de buen corazón, yo simplemente fui malo”.

