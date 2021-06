María Victoria reveló si en verdad Pedro Infante la pretendió

María Victoria y Pedro Infante

Su primer sueldo fue de tres pesos. Este 12 de junio la actriz de 88 años estuvo en el programa El Minuto que cambió mi vida, en conversación con Gustavo Adolfo Infante, recordó el inicio de su carrera como artista, reveló el origen de sus apodos y también explicó lo que pasó realmente con Pedro Infante y una supuesta pretensión de su parte.

Respecto al supuesto coqueteo con Pedro Infante, expresó que nunca ocurrió pues “Con Pedro cada quien trabajaba en lo suyo” cuando se encontraban en proyectos juntos.

Por el contrario, relató que en realidad eran las otras mujeres quienes “se le aventaban” por su apariencia física, actitud que ella nunca tomó con el actor de cine mexicano, reconoció que si bien era coqueto, sólo se dejaba querer al ver a las multitudes de fans.

Pedro Infante e Irma (Foto: captura de pantalla/ imagentv.com)

De igual manera aclaró que Pedro Infante nunca la pretendió porque fue muy amiga de Irma Dorantes, quien estuvo casada con el actor de 1953 hasta 1957, actriz que describió como “divina, muy seria y al mismo tiempo muy alegre”. Incluso compartió que recientemente habló vía telefónica con ella.

La cantante y actriz explicó que siempre usaba vestidos “pegaditos”, incluso recordó que su modista, la cual laboraba enfrente del Cine Teresa, le cobraba poco por realizárselos.

María Victoria trabajó con comediantes como Tin Tan, Clavillazo, Palillo, Resortes, Mantequilla y Óscar Ortiz de Pinedo, a quien recordó como un profesional muy serio y dedicado a su labor.

María Victoria hablando con el periodista Gustavo Adolfo (Foto: captura de pantalla/ imagentv.com)

La actriz también contó el origen de sus apodos; ‘Vampiresa’ se lo puso la gente por otro lado, también le decían ‘Pujiditos’ pues supuestamente su voz al cantar sonaba distorsionada por una faja que usaba:

“Una (mujer) me dijo una vez en El Patio ‘Oiga, dice la de los cigarros que usted trae faja y canta así muy apretadito porque la faja no la deja cantar y tiene piernas de palo’” explicó.

Después siguió contando que al terminar su presentación pidió que la vendedora de cigarros fuera con ella al baño y le bajara el cierre de su vestido para que se cerciorara de que no traía puesta la faja. Ante esto, la mujer intentó disculparse diciendo que lo asumió porque ella sí la usaba.

María Victoria compartió que ella no hacía ejercicio para mantener su esbelta cintura, sino que se desvelaba porque tenía múltiples actividades como radio, teatro, cine y audiciones al mismo tiempo.

Maria Victoria vivió censura por un tiempo

Durante un tiempo esta actriz sufrió censura ya que la prohibieron en la radio debido a su apariencia: “que porque yo era muy alcantarera, muy sexy para los hombres, que yo invitaba a los hombres al sexo (...) las viejas de la decencia son muy apretadas y a mí me agarraron odio”, afirmó.

Además, cortaron su presentación durante una gira que hizo a Estados Unidos a lado de Luis Alcarráz, el motivo fue que era menor de edad, razón por la cuál tampoco la dejaban trabajar.

“Tenía fama de carpera, sin embargo no sabían que todos los grandes artistas pasaron por ahí, Cantinflas, Resortes, Gloria Marín, Meche Barba, todos eran carperos, pero a mí me agarraron, a mí no me da coraje, me daba gusto (...) los de galería me adoraban”, mencionó.

Ella negó que un arzobispo hubiera tenido intención de ex comulgarla pues cuando el Papa visitó México, las monjas la presentaron como una artista querida e incluso le regaló un rosario, el cual le colocó a su mamá cuando murió.

