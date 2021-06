Así fue el momento en que Simon Cowell se conmovió con una concursante de “America’s Got Talent” que padece cáncer

Simon Cowell estuvo a punto de llorar durante una audición de America's Got Talent (Captura de Pantalla)

Simon Cowell se ha ganado la fama de ser poco piadoso con quienes han audicionado frente a él. No obstante, durante las audiciones más recientes del show “America’s Got Talent”, el productor se vio verdaderamente conmovido tanto por la historia, como por el talento de Jane, una mujer que está luchando contra el cáncer.

Jane, quien lleva como nombre artístico Nightbirde (pájaro nocturno), cautivó tanto a Cowell, como al resto de los jueces del show. Tal fue su impacto en Howie Mandel, Heidi Klum y Sofía Vergara, que los cuatro le dieron una ovación de pie y el botón dorado.

La joven de 30 años llegó al escenario de las audiciones, y les informó a los jueces que cantaría una canción original llamada “It’s OK” (Está bien), la cual narra el año que ha pasado. Pero la sorpresa se dio cuando Mandel le preguntó acerca del trabajo que tiene.

“No he estado trabajando en algunos años, porque he estado lidiando con cáncer”, dijo para la sorpresa del auditorio, y por lo que Mandel le dijo que lo sentía. “No, está bien. Estoy bien”, aseveró Jane.

Jane, quien lleva el nombre artístico de Nightbirdie, sorprendió al público (Captura de Pantalla)

Pero esto capturó la atención de Cowell, quien le preguntó cómo está de salud en estos momentos. Sin embargo, Jane volvió a dar una respuesta inesperada, pues afirmó que aún tiene restos de cáncer en varias partes de su cuerpo.

“Pues la última vez que me revisaron aún tengo algo de cáncer en los pulmones, en la columna y en el hígado”, compartió Nightbirdie, para una segunda sorpresa.

“Entonces, no estás bien”, respondió Mandel. “Pues no en todas las formas posibles, no”, admitió Jane.

Mandel entonces le dijo que gracias a la energía que llevó al escenario, no se podría saber que estaba enferma. Por lo que Jane explicó que ella no quiere solamente ser conocida por su enfermedad.

El productor tiene fama de ser poco piadoso (Foto: Archivo)

“Es importante que todos sepan que soy más que las cosas malas que me han pasado”, dijo la joven originaria de Zanesville, Ohio. Esto le ganó los aplausos y el festejo de la audiencia y los jueces.

Fue entonces cuando Jane comenzó a interpretar la canción que pareció emocionar a todos en el auditorio, pues mientras Vergara derramó algunas lágrimas, Cowell y Klum parecían estar anonadados.

“¿Sabes? Es gracioso, porque los cantantes vienen y pienso en la autenticidad, cuando la sientes, cuando te conmueve. Eso es lo más auténtico que he escuchado esta temporada”, aseguró Mandel.

Por otra parte, Vergara y Klum coincidieron en la belleza que emana la voz de Nightbirdie, además de que fue una canción fuerte.

Simon Cowell realmente se conmovió con la historia de Jane (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Eso fue sorprendentemente hermoso. Se sintió poderoso, y que vino del corazón y creo que eres fantástica”, expresó Vergara. “Me dio escalofríos, tu voz es hermosa al oído. Fue hermoso todo”, aseveró Klum.

Cowell por su parte estuvo de acuerdo con Mandel sobre lo auténtica que se sintió la canción y la narración que hubo en la misma.

“Tu voz es hermosa, absolutamente. Y concuerdo con todo lo que dijo Howie acerca de la autenticidad. Hubo algo acerca de esa canción después de que casi casualmente nos contaste acerca de lo que has pasado”, dijo antes de tener que parar para recobrar el aliento.

Por su parte, Jane hizo una fuerte declaración que aparentemente casi hizo llorar a Cowell: “No puedes esperar a que la vida ya no sea difícil, antes de que decidas empezar a ser feliz”.

La joven reveló que tiene un 2% de probabilidades de sobrevivir (Captura de Pantalla)

Por su parte, el productor decidió hacer la situación aún más emocionante y le dijo a Jane que ha habido muy buenos músicos a lo largo de esta nueva temporada.

“Sin embargo, han habido grandes cantantes este año. Y no te voy a dar un ‘sí’. Te voy a dar algo más”, dijo al tiempo que presionaba el popular “botón dorado”.

Este momento fue emotivo tanto para Jane, como para el público y los jueces. Mientras que Cowell se subió solamente a abrazar a la joven: “Todo acerca de esto fue realmente especial”, le dijo al oído.

Momentos después, la misma Jane compartió ante las cámaras su esperanzador mensaje, pues a pesar de las malas noticias que ha recibido, ella tiene la ilusión de sobrevivir.

“Tengo dos por ciento de posibilidades de sobrevivir. Pero un dos por ciento no es cero por ciento, dos por ciento es algo. Y deseo que la gente sepa lo increíble que es”, declaró.

