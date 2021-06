Retención de líquidos y cansancio: actriz de “El Señor de los Cielos” contó cómo sufrió un problema hormonal

La actriz se dio cuenta al sentirse más cansada (Foto: IG @_Veronicamontes)

Verónica Montes, actriz que participó en “El Señor de los Cielos” y ha colaborado con artistas como Maite Perroni o Sebastián Rulli, confesó que últimamente no la había estado pasando tan bien, pues durante un tiempo sufrió varios cambios en su cuerpo debido a una problema hormonal.

La artista señaló a través de sus redes sociales que hace un tiempo le diagnosticaron hiperprolactinemia, lo cual es una alteración en aquellas hormonas que regulan la producción de leche materna.

“Me causó que retenga muchos líquidos, me quite la energía y permanezca muy cansada”, reveló Verónica desde su Instagram.

Asimismo, señaló que tras varios estudios, los médicos pudieron descartar que tuviera otras afecciones y ahondó en que actualmente continúa en la búsqueda de un diagnóstico que la ayude a estar completamente bien.

el proceso no había sido sencillo y que era un proceso bastante agotador tanto física como mentalmente (Foto: IG @_Veronicamontes)

“Después de muchos exámenes, doctores, ansiedad, bajones y oración, descartamos un daño en el riñón y alergias. Seguimos en la búsqueda de qué tengo, pero al parecer todo indica que necesito más proteína en mi cuerpo”, remarcó.

“Hoy quiero decirte que aunque el camino parezca eterno y sin salida, siempre encontrarás la luz. Somos más fuertes de lo que creemos y posición para continuar mejorando.

“Hoy quiero decirte que aunque el camino parezca eterno y sin salida, siempre encontrarás la luz.Somos más fuertes de lo que creemos y tenemos el poder de lograr todo lo que queramos. Gracias a quienes me han motivado y si hoy tú estás pasando por algún problema del que no ves salida, esta es tu señal para no rendirte y seguir luchando”, sentenció.

Finalmente, exhortó a sus seguidores para que nunca olvidaran que pueden lograr todo lo que se proponen y les agradeció por el apoyo.

En este sentido, la actriz compartió algunas fotografías tanto del antes como el después y se puede notar que actualmente, Verónica está bastante delgada.

ella ahondó que siempre se ha mantenido en constante actividad física y con dieta saludable (Foto: IG @_Veronicamontes)

Recientemente El Informador compartió una entrevista que se le hizo a Montes en donde ella contó sobre como fue que detectó este padecimiento.

Este proyecto vino a mí justo en el momento preciso en el que necesitaba agarrar fuerzas después de lo que me ha pasado en mi salud, es tomar fuerzas y seguir echándole ganas. Lo que me ha pasado no ha sido nada fácil, llevo un año así y esto me hace levantarme con más energía, con más ganas de curarme pronto

En dicha ocasión ella ahondó que siempre se ha mantenido en constante actividad física y con dieta saludable, pero que un día comenzó a notar que se sentía más cansada de lo normal y tenía poca motivación para llevar a cabo sus actividades frecuentes.

“No tenía energía para entrenar, me empecé a inflamar y a retener líquidos en la cara y todo el cuerpo, yo me preguntaba qué pasaba si estaba comiendo muy bien. Me fui hacer exámenes de tiroides, de todo, y al final salió que la prolactina se había elevado, ahora la tengo bien gracias a Dios, pero pensábamos que era una alergia, esto empezó hace un año, pero no me di cuenta, estaba enfocada en la prolactina”, destacó.

SEGUIR LEYENDO: