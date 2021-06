Del fracaso en La Academia a ser chofer de Vicente Fernández: la sorprendente historia del “Dasa”

"El Dasa" estrenó su propio podcast titulado "¡Ánimo! Que sí se puede". (Foto: @eldasa/ Instagram)

Dasahev López Saavedra, mejor conocido como “El Dasa”, regresó a la vida pública después de varios años de haber dejado los escenarios a través de un podcast muy personal e íntimo. El cantante revela nunca antes conocidos, entre los que destacan su incursión en la actuación en la exitosa serie estadounidense “El Vato”, hasta la pérdida de los derechos de su nombre.

Dasahev es conocido por haber participado en la última generación del famoso reality de TV Azteca llamado La Academia, en donde fue eliminado en la segunda semana. El show se transmitió durante el 2008. Posteriormente, “El Dasa” emigró a Estados Unidos, donde fue contratado en Los Ángeles por Vicente Fernández como su chofer.

En una ocasión, “Chente” Fernández lo invitó a interpretar la canción “Amor de los dos” durante un concierto, lo que lo ayudó a ser reconocido por el público. Su siguiente paso, sin embargo, no fue en la música, sino en la actuación, pues en 2016 protagonizó la serie “El Vato”, que está inspirada en la vida real de “El Dasa”.

Infobae

El éxito fue tal que en 2018 la serie ganó un premio Emmy a Mejor programa en habla no inglesa. Hasta este año es que “El Dasa” vuelve a los reflectores a través de su podcast “¡Ánimo! Que sí se puede”.

Infobae México platicó con “El Dasa”, quien nació en 1989 en Hermosillo, en el estado de Sonora, México, y que de ser cantante pasó a chófer, actor y ahora un entretainer.

El sonorense tomó la decisión de empezar su propio programa de podcast debido a que no estaba dispuesto a separarse del micrófono, además de que encontró en este formato una libertad que no había experimentado antes.

Este podcast de "El Dasa" busca sembrar en el público buen ánimo, además de dar tips para llevar una vida más positiva. (Foto: Cortesía)

“Empezaba uno a escuchar de qué eran los podcast y empezaba a ver que eran espacios donde la gente era libre, que el que está entrevistando, el que tenía el podcast o el entrevistador eran más libres y ahí es donde siempre me quedaba a deber un poquito toda mi carrera en esa parte”, reconoció el intérprete de “Miguel Cisneros”, pues las participaciones en televisión o radio eran muy limitadas.

La principal intención del cantante es dar a conocer cosas de su vida de las que nunca había hablado antes, al momento que busca conectar con su público de una manera más empática. “Aquí sí me voy a soltar la greña, aquí nadie me va a decir que no a nada, aquí voy a platicar solo conmigo mismo en mi espacio”, confesó “El Dasa”.

Además de ello, encontró en la locución un espacio de catarsis en donde puede reflexionar sobre su vida que le ayuda a lidiar con los sentimientos negativos. “La realidad es que cuando yo estoy grabando yo siento que estoy como si fuera una sesión de un psicólogo”, relató López Saavedera, que aclaró que si bien no reemplaza a la visita con un especialista, es una manera de desahogarse.

“Me quedo con un buen sabor de boca y me voy a dormir a gusto, estoy pleno con lo que dije, con lo que expresé y ahí es donde me entra la tranquilidad de que ya saqué algo”, expresó el actor de 31 años.

"El Dasa" se dio a conocer tras ser parte de la última generación de "La Academia". (Foto: @eldasa/ Instagram)

En el podcast “¡Ánimo! Que sí se puede” , “El Dasa” habla de su vida íntima y personal, pero de una manera muy distinta a como fue abordada en “El Vato”.

El artista está decidido a aclarar lo que. en su momento. se pensó que era un retrato fiel de su biografía. “Voy a empezar a contar a detalle cómo llegó “El Vato” a mi vida, qué pasó, cuándo yo decidí y hasta qué punto iba a hablar de mi vida en “El Vato”, hasta dónde era ficción y el por qué no acepté que fuera mi vida, mi vida”, relató Dasahev.

Así, el actor hablará por primera vez sobre esa polémica representación de él mismo. “La realidad es que “El Vato” y el Dasa son personas blanco y negro, al final del día era un personaje que se llama “Miguel Cisneros Altamirano”, que yo interpreté por primera vez como actor en mi vida, pero que gracias a dios tenía mucho de mi esencia, porque yo lo creé eso con base a lo que yo conté, pero también siempre supe hasta dónde llevar la historia”, confesó.

"El Dasa" hablará por primera vez de todo lo que hubo detrás de "El Vato". (Foto: @eldasa/ Instagram)

Contrario a lo que se piensa y se divulgó sobre la serie, la vida de “El Dasa” es muy diferente, y no descarta la posibilidad de hacer un producto autobiográfico. “El día que haga una serie de mi vida, es porque yo ya tengo 30 o 40 años de mi vida y tengo un éxito impresionante y la gente me ha mantenido ahí”, sentenció.

En el penúltimo capítulo publicado del podcast, el artista habló sobre una situación en la que se vio implicado: al firmar con unos inversionistas, perdió los derechos de su nombre y figura durante diez años, la razón por la que no ha regresado a los escenarios.

“Estaba yo firmado con una compañía y en los últimos 5 años pues las cosas se pusieron un poquito más difíciles. Si grababa no lo podía sacar y si me atrevía a cantar en lugares en eventos, pues también había un contrato donde ellos eran dueños de alguna manera de mi voz, de mi nombre como artista”, relató, pues amenazaron de muerte a su familia y a él mismo, pero ya se encuentra fuera de eso.

El cantante planea una gira durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, a la par de la transmisión de su podcast, lo que espera que lo acerque de nuevo a su público.

SEGUIR LEYENDO: