A pesar de su proyección internacional, Marina de Tavira sigue fiel al teatro: “No podría renunciar”

Marina de Tavira en la alfombra roja (Foto: AP)

La actriz mexicana Marina de Tavira ha probado el glamour de Hollywood en más de una ocasión y se ha mantenido vigente en producciones internacionales. Pese a ello se mantiene fiel al teatro, espacio donde creció y donde encontró su vocación.

“Yo no podría renunciar al teatro, para empezar es lo que me hizo ser actriz, yo me enamoré del arte de la actuación por ver actrices y actores en el escenario”, cuenta a Efe la actriz de la cinta “Roma” (2018).

“(En el teatro) fue donde entendí lo que era la actuación y no solo eso, sino la vida, para mí es un medio de conocimiento de lo que es la vida”, añade.

Aunque la pandemia la alejó del público asiduo al teatro, más no de los escenarios, De Tavira fue una de las muchas actrices que no dejó morir la industria con propuestas tan novedosas como “El paraíso de la invención” y ahora con “Blindness”, una experiencia inmersiva nunca antes probada en el teatro.

Esta narración rebasa cualquier intento de audiolibro pues da una sensación 3D para quienes la escuchan y se acompaña con luces que suben y bajan abruptamente. (Foto: EFE)

Su voz se quiebra de emoción de solo pensar en que cada vez más teatros están regresando a sus actividades usuales.

“En este mundo donde nos reunimos cada vez menos, el teatro es como un diamante, un tesoro que tenemos que cuidar”, asegura.

La nominada al Óscar en 2019 contesta la llamada de Efe desde Miami, donde se encuentra “en plena grabación” de la nueva serie de Apple TV, “Now and then”, de la que no puede adelantar nada más que, “es un elenco maravilloso con actores increíbles”.

También está por estrenar su primer película en inglés “Reminiscence” junto a Hugh Jackman y con todo y la lejanía en la que se encuentra de su país, su voz sigue presente en el Teatro de los Insurgentes con la obra “Blindness”, que mantiene sus últimas funciones de viernes a domingo.

La actriz mexicana Marina de Tavira posa durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

“Nunca había vivido una experiencia actoral así, fue alucinante porque yo me imaginaba que esto se iba a grabar en una cabina de sonido con el maravilloso micrófono binaural, pero me dijeron, vamos a hacerlo desde un teatro y te tienes que mover”, recuerda.

Cada noche que se presenta dicho “experimento”, una grabación de Marina le narra a 100 asistentes la impactante historia del libro “Ensayo sobre la ceguera” del autor ganador del Nobel de Literatura en 1988, José Saramago.

Esta narración rebasa cualquier intento de audiolibro pues da una sensación 3D para quienes la escuchan y se acompaña con luces que suben y bajan abruptamente.

“Los pasos, las cosas que toma el personaje no están grabadas, después, tenía que caminar por el escenario, tocar las paredes, todo estuvo dirigido a un micrófono que tiene orejas y que recibe la información sonora como el cerebro humano. Fue una experiencia actoral con toda cabalidad”, menciona.

Marina de Tavira estuvo nominada al Oscar por Roma de Alfonso Cuarón (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Cuando tenía 22 años Marina leyó la novela de Saramago y “la devoró”, asegura. La historia, que narra el arribo de una pandemia de ceguera, en ese entonces la llevó a reflexiones fuertes que se han intensificado con la situación actualidad que enfrenta el mundo.

“Me da la impresión de que el escritor nos estaba hablando de que esto podría pasar y que tendríamos que ser empáticos, ver por los otros y que enfrentaríamos la deshumanización. Nos lleva a un extremo infernal y al final da esperanza, me impactó mucho releerlo”, menciona.

“Blindness” es para la actriz su primer paso hacia proyectos de teatro internacional, al que según dice, aspira a llegar.

“Aunque la obra se hizo para México fue la primera obra que hago fuera del país porque fue grabada en el Donmar Warehouse, un teatro muy emblemático de Londres”, dice.

Un día la actriz tomó un taxi para llegar al teatro inglés y es hora que no logra describir la emoción que sintió de saber que trabajaría desde ahí.

Además de “Blindness”, la actriz se siente conmovida de ser parte de la ópera prima de Lisa Joy en una ficción en la que se tratan los recuerdos desde la ciencia ficción.

“Amé trabajar con Lisa Joy, y Hugh Jackman es una maravilla. La historia es un viaje sobre la memoria, como de quedar atrapada en el pasado. Es un mundo distópico”, adelanta.

EFE

