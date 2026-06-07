Pugna interna en el Pacto Histórico por la constituyente: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta “se agarraron”

Las dos funcionarias progresistas mostraron su desacuerdo por la retirada de la constituyente en la agenda política de Iván Cepeda - crédito Colprensa

La campaña presidencial de Iván Cepeda desató una disputa pública entre las senadoras del Pacto Histórico, María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta, tras la decisión de la campaña de retirar la propuesta de una constituyente, al parecer, para seducir al electorado de centro.

La controversia escaló en un grupo de WhatsApp del movimiento, en el que ambas legisladoras intercambiaron mensajes directos y críticas sobre la conducción de la estrategia política, de acuerdo con los mensajes que fueron obtenidos por Semana.

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En el grupo de difusión, la senadora Isabel Cristina Zuleta expresó su inconformidad con el rumbo y la gestión de la campaña: “Ante la inoperancia del equipo de Iván, sobre todo de Gabriel Becerra y María José, la respuesta (no constituyente) es ceder en nuestras apuestas. Una campaña cerrada que nos ha excluido no define la agenda social. No nos sigan insultando. Qué tristeza la ceguera”, escribió.

Las dos servidoras legislativas pelearon por las propuestas de la campaña de Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE

Estas declaraciones surgieron después de que el equipo de Iván Cepeda optara por modificar la estrategia, decisión que generó descontento en algunos miembros de la corporación política progresista.

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Por su parte, María José Pizarro rechazó las declaraciones de su colega. “Es injusto su señalamiento, pero parece que lo suyo es eso, señalar como si estuviéramos en la santa inquisición”, replicó.

El intercambio continuó cuando Zuleta añadió: “No tengo los problemas de intentar quedar bien con todo el mundo como sí los tiene usted (...) Se puede quedar con sus formas; a mí lo que me importa es la gente en los territorios”.

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El episodio expuso las tensiones internas que atraviesa el Pacto Histórico en un complejo panorama, tras una potencial pérdida en la segunda vuelta de las presidenciales que ha significado una serie de decisiones estratégicas tomadas en menos de 48 horas.

Isabel Zuleta, dejó claro que sí apoya una asamblea nacional constituyente - crédito Prensa Senado

María José Pizarro, pese a apoyar la constituyente, la descartó en la campaña

El 3 de junio de 2026, la senadora María José Pizarro afirmó que la campaña presidencial de Iván Cepeda continúa fortaleciendo alianzas políticas y sociales en la recta final hacia la segunda vuelta, cuyo eje central sería la construcción de un gran acuerdo nacional basado en el diálogo y la concertación.

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La congresista subrayó que, junto a Gabriel Becerra y Alexander López, lidera conversaciones con diferentes sectores políticos, incluidos partidos completos y excandidatos presidenciales.

“Todas las alianzas impulsadas hasta ahora se han materializado y las conversaciones continúan avanzando”, afirmó Pizarro en una rueda de prensa. La dirigente resaltó que los acuerdos logrados hasta el momento son resultado de una estrategia orientada a ampliar la base de respaldo político y social para el proyecto de Iván Cepeda.

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Frente a los rumores sobre posibles irregularidades en el proceso electoral, Pizarro sostuvo que la posición oficial de la campaña sigue siendo la expresada por el propio candidato. “Hasta el momento, el proceso de escrutinio no ha evidenciado irregularidades significativas y cualquier denuncia deberá estar respaldada por pruebas concretas”, explicó.

María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, afirmó que la campaña de la izquierda ahora no busca una constituyente, sino un acuerdo nacional - crédito Colprensa

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de María José Pizarro fue el llamado a un acuerdo nacional como camino para lograr consensos entre distintos sectores políticos y sociales, a pesar de que, durante el Gobierno Petro, fue una defensora de la propuesta de constituyente.

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La senadora enfatizó que la campaña no promueve una Asamblea Nacional Constituyente como prioridad inmediata, sino que apuesta primero por el diálogo y la construcción de acuerdos. A su juicio, este enfoque contribuye a la estabilidad democrática en el país.

“Nosotros no vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional”, insistió.

También resaltó que, aunque el candidato progresista no logró la victoria en primera vuelta, el resultado, según ella, representa un crecimiento para la llamada Alianza por la vida. “Nosotros no podemos vender como una derrota un triunfo. Nosotros obtuvimos una votación un 17% mayor que en el 2022 en la primera vuelta”, dijo.

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