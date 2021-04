Linet Puente confesó los momentos más duros al separarse por una infidelidad: “Había mucho dolor y no veía la luz”

A unos meses de su polémica separación, Linet Puente rompió el silencio sobre los momentos más duros que ha vivido tras su ruptura sentimental derivada de una infidelidad.

La conductora de Ventaneando anunció en diciembre del año pasado la fractura sentimental con el padre de su hijo Noah: “Carlos Luis y yo nos separamos a principios de noviembre y debo decir que ha sido un proceso muy difícil e inesperado”.

Puente se quebró en plena transmisión del programa de espectáculos y defendió su intimidad, así como la de su pequeño hijo, por lo que se reservó los motivos detrás del distanciamiento.

Conforme avanzaron los días, se especuló que la razón era una infidelidad cometida por Carlos Luis y ahora es la presentadora quien se sinceró sobre este tema.

“Fue un momento bien difícil, fue particularmente un tema de infidelidad y mi cabeza daba vueltas y decía ‘qué hago, qué hago, qué hago’, y después de enfrentar el tema con la persona me salgo y digo necesito hablar con alguien y le hablo a una de mis mejores amigas”, copartió Linet en el pódcast de su psicóloga Cathy Calderón de la Barca.

En el video publicado hace unos días por YouTube, la presentadora confesó lo duro que fue enfrentar la separación y hasta cómo ha superado la ruptura sin perjudicar lo más hermoso de su vida, su hijo Noah.

“Fue soltarme, llegaba un momento en el que no hablaba, yo nada más lloraba, de sollozar y hasta trabajada (por el dolor)”, comentó la conductora sobre el instante en el que se enteró de la traición de su ex pareja.

Puente añadió que recurrió a terapia y a su núcleo cercano de apoya para encontrar la manera de superar esta nueva etapa como madre separada.

“En ese momento había mucho dolor, no veía la luz, era desesperanza total. Porque además pues yo estaba convertida en mamá, a diferencia de las otras veces en las que se me había roto el corazón, siento que es muy distinto cuando se te rompe y además tienes que encargarte de otra personita”, recordó.

Fue precisamente la presencia de Noah donde encontró el impulso para recuperar su vitalidad y fortaleza para reencontrarse consigo misma tras la separación.

“Empecé a contarle a todo el mundo, me valió, me valió el qué dirán y me refiero a mi círculo cercano y empecé a contarle a la gente... empecé a hacerme mi colchoncito para que cuando yo me aventara cayera en blandito y si rebotaba alguien me agarrara y si volvía a rebotar alguien más agarrara. Y eso es súper importante”, aseguró.

“Puede ser que ya no ame a esa persona, que ya me siento bien, que ya no extraño a esa persona y ya no siento el dolor”, dijo Puente sobre la sanación de su corazón y alma.

“Ojo, no es que yo ya esté del otro lado, no, yo estoy hablando de cómo ha sido el proceso, pero sigo en el proceso... es un proceso difícil, estamos hablando de una separación que tuvo que ver con infidelidad, hay un bebé de por medio y no es algo que se cure en cuatro meses”, concluyó.

Después de que se anunció la separación en diciembre pasado, surgieron diversos rumores sobre las razones e incluso Carlos Luis Galán presumió las fotografías con su nueva novia, Liz Basaldúa.

(Foto: Instagram de Linet Puente)

Linet, en lugar de hacer caso a las habladurías, se refugió en la ayuda especializada de su psicóloga de cabecera y en la relacización de varias actividades.

“Les puedo decir que hoy me siento más tranquila, más contenta y empiezo a ver los frutos de ser humilde, tomar terapia y de decir ‘no puedo ¿me ayudas?”, sentenció.

