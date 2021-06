Continúan los conflictos tras Exatlón México: Cassandra Asencio reaccionó a las acusaciones de Mati Álvarez

Foto: @casandraascencio / @matialvarezs

La cuarta temporada de Exatlón México terminó hace más de un mes, pero las polémicas están más que presentes. Hace unos días se destapó un conflicto entre Mati Álvarez y Cassandra Asencio que ha escalado durante las últimas horas.

A inicios de esta semana se destapó que ambas competidoras hicieron una alianza para la copa internacional de Exatlón y por esta situación acordaron dividir el premio económico del concurso, lo que finalmente no ocurrió por diferencias presentadas en la última entrega del concurso denominada: Titanes vs Héroes.

Aunque esta situación ocurrió en agosto de 2020 y actualmente la televisora del Ajusco ya prepara una nueva edición de Exatlón, la polémica se revivió por un fragmento de una entrevista que se viralizó en Twitter, donde Ascencio fue cuestionada sobre si Mati Álvarez: “Sí me cae bien, pero hay un tema que es delicado”.

Esta confesión pronto encendió los ánimos entre los fanáticos del reality show deportivo y se detaparon los motivos del desacuerdo entre las integrantes de los equipos rojo y azul.

Infobae

Mati Álvarez reaccionó a través de redes sociales y explicó que ella estaba dispuesta a dividir el premio, hasta que se enteró de los malos comentarios de Cassandra hacia ella durante la última justa de Exatlón México.

Fue ayer cuando la misma tricampeona del reality deportivo se pronunció en Ventaneando. En el programa de espectáculos repitió sus razones para distanciarse de la conocida como MVP.

En el programa de TV Azteca, la integrante de Titanes se mostró indignada pues aseguró que, entre otras acciones, Ascencio la llamó “perra” en televisión nacional, por lo que no estaba dispuesta a cumplir el acuerdo de darle la mitad del dinero: “Y todavía me quiere cobrar 250,000 pesos que gané con mi esfuerzo”.

La ‘Golden Champion’ explicó que ‘MVP’ (Casandra Ascencio) se acercó para pedirle su apoyo, ya que su puntaje durante la Copa Exatlón no le permitiría llegar a la final. Ante esto, Mati Álvarez la dejó ganar para que pudieran llegar juntas a dicha fase de la competencia.

Justo cuando Mati era transmitida en el programa de TV Azteca, la atleta del equipo azul inició un live desde su cuenta de Instagram, en la que se quejó porque no le dieron su derecho de réplica y aclaró que no tiene problemas con Mati, pero le pidió quedarse con su dinero para evitar más conflictos.

Casandra Ascencio abrazando al líder de Héroes, Christian A. Anguiano Flores. (Foto: captura de pantalla de Instagram/@casandraascencio)

“Es mala onda que te hagas la víctima de algo que no lo eres… ojalá que Ventaneando a mí también me dé mi derecho de réplica, porque al final es tu palabra y es la mía, hubiera estado chido que estuviéramos las dos ahí para hablar”, dijo para más de 17 mil personas en vivo.

“Mati al final no me interesa tu dinero te lo puedes quedar… me acerqué, me dijiste que tú me ayudaste a ganar, entonces ya no entiendo ¿entonces si te dejas ganar o no? Me hubieras dicho terminando la Copa, Cas la neta te dejé ganar y el trato se cancela, pero seguimos igual. No te estoy pidiendo el dinero, solo te dije si me ibas a dar algo, me dijiste que no”, aseguró.

Dejó claro que no existen envidias entre ninguna, ya que ambas tienen sus personalidades y destacan en el deporte cada una en su trinchera.

También informó que Mati Álvarez la bloqueó de las redes sociales, por lo que no pueden tener más contacto en dichas plataformas web.

SEGUIR LEYENDO: