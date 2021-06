El traumático episodio que vivió Ariadne Díaz tras subir de peso para la telenovela “Llena de amor”

Fotos: @ariadne_diaz / Lasestrellas.com

La actriz Ariadne Díaz hizo el papel de su vida hace 10 años. En una de las telenovelas más controversiales Llena de amor’ dio vida a ‘Marianela’, personaje por el que tuvo que utilizar una botarga de ocho kilos. Ahora, la actriz destapó lo difícil que fue darle vida y sobre todo los estragos que sufrió por su caracterización.

Al tiempo, ese tipo de telenovelas ya no han sido tan bien aceptadas por la crítica, pues ahora hay una cultura que llama a los televidentes a aceptar su cuerpo y a hacer a un lado el famoso fat shaiming. Sin embargo, ello no deja de ser un antecedente para que producciones utilizaran en el pasado a personas con problemas de sobre peso en sus telenovelas, aunque en términos irrisorios.

En entrevista con TVyNovelas, la estrella de televisión detalló que el peso de la botarga hizo más cansadas las grabaciones e incluso que en algunas ocasiones su salud corrió peligro, pero pese a todo quedó muy satisfecha con los resultados.

“Fue una telenovela compleja, complicada, porque duró muchísimo; y era una botarga muy pesada, de ocho kilos, y en aquel entonces grabábamos en jornadas muy largas. Fue muy pesado, pero finalmente me llevé la bonita experiencia de que en el camino conocí a mucha gente linda”, señaló.

Y es que Ariadne Díaz destapó todos los achaques que sufrió mientras grababa ‘Llena de amor’, ya que no solo estuvo a punto de perder el conocimiento, sino que también presentó fuertes dolores de espalda.

“Por supuesto, pasé por presión baja, me llevaron suero porque me estaba desmayando. Ya que estábamos grabando, nos dimos cuenta de que el aire acondicionado del foro donde estábamos no servía, entonces, con eso y la botarga, ya se moría uno de calor. Tuve dolores de espalda que yo creí que eran porque estaba parada mucho tiempo, pero la botarga no sólo era pesada, era muy estorbosa e incómoda, aparte, todas las “lonjitas” estaban hechas de arroz para que tuvieran como la caída”, destacó.

Además de hablar de lo difícil que fue su caracterización, la prometida de Marcus Ornellas comentó que aunque se trataba de una botarga, sí llegó a sentir rechazo por dar vida a una persona con sobrepeso.

“Tuve una experiencia muy curiosa y fuerte, cuando estábamos grabando escenas ya con y sin botarga, estábamos en una locación, traía la botarga, y había gente que no se había dado cuenta de que estábamos haciendo una telenovela, entonces en un momento regresaba a la escena, pero ya sin botarga, con vestido ajustado y tacones, y de inmediato noté el cambio de las miradas, como más sonrientes y amables conmigo. Entonces pensé en cómo todos reaccionamos a estas cosas, y qué duro hacer sentir a una persona rechazada, señalada o anulada por su aspecto físico”, precisó.

Ariadne Díaz no solo encontró un reto al estelarizar Llena de amor, también fue gratificante que el público se identificara con su personaje y encontraran en ella un aliciente para cambiar su físico.

“Grabando La doble vida de Estela Carrillo se acercó a mí uno de los extras y me dijo: ‘Te quiero enseñar una foto de mi antes y mi después’, y me muestra la foto de antaño, era un hombre con mucho sobrepeso, y en ese momento lo vi como un hombre delgado, y me dijo: ‘Te quiero dar las gracias, porque mi motivación fuiste tú en ese personaje’”, expresó.

