Vicente Fox recibió a Roberto Palazuelos en la Hacienda San Cristóbal

Vicente Fox y Roberto Palazuelos se reunieron en la Hacienda San Cristóbal (Foto: Cuartoscuro)

A través de su cuenta de Instagram, Vicente Fox Quesada, ex mandatario de la República Mexicana (2000 - 2006), compartió que recibió la visita del actor y empresario Roberto Palazuelos.

“Todo un gusto recibirte en @hsancristobal y platicar contigo @robertopalazuelosbadeaux”, escribió Vicente Fox en esta red social, en su publicación colocó dos fotografías, en la primera ambos aparecen haciendo la señal de “amor y paz”, gesto que suele hacer el ex mandatario; mientras que en la otra se están dando la mano cordialmente.

La visita del ‘Diamante Negro’ tuvo lugar en la Hacienda San Cristóbal, en Guanajuato, sitio turístico que es propiedad del ex presidente y actualmente está adaptado como un hotel.

Roberto Palazuelos visitó la casa de este ex presidente (Foto: Instagram / @vicentefoxq)

Esta reunión causó de inmediato diversas reacciones entre los seguidores de ambas personalidades, algunos de los comentarios fueron “Mi tío favorito y mi abuelito favorito”, “dos reyes” e incluso un usuario satirizó la reunión inventando el título de una película:

“Las aventuras del rico mac-pato Roberto Palazuelos con Don Chente Fox. ”La película” Solo en cines.”, comentó.

De acuerdo con el sitio oficial de la Hacienda San Cristóbal, sus muros existen desde 1614, cuando el propietario era el Virrey Marqués de Guadalcázar quien le compró el sitio a Pedro Nuñez Gómez, un lugar de ganado y caballerías.

Así es la Hacienda San Cristóbal (Foto: haciendasancristobal.com)

“Gracias al conde de Valenciana, Antonio de Obregón y Alcocer que le compró la finca a Félix Gutiérrez de la Concha en 1780, liberándola de todas sus deudas y malentendidos.”, en la descripción redactada por el mismo Vicente Fox especificó que el sitio fue testigo de enfrentamientos entre los ejércitos villistas y los de Obregón hacia el año 1915.

Posteriormente su abuelo Joseph Louis Fox Flach se convirtió en dueño legítimo de la hacienda. “Mi abuelo tuvo cuatro hijos, mi padre José Luis, Bertha y Ana Fox Pont. Mi padre se casó con Mercedes Quesada Etxaide en el año 1919.”, escribió Vicente Fox en el portal web de este histórico lugar.

Hasta el momento ninguna de las personalidades especificó el motivo de su encuentro, no obstante esta no es la primera vez que el ex presidente recibe visitas en su propiedad, pues recientemente Vicente Fox Quesada ofreció una entrevista al influencer Luisito Comunica para el último episodio de su serie “En Cortinas”.

Luisito Comunica con Vicente Fox (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

En este espacio ha hablado con figuras como Babo, vocalista de la agrupación Cartel de Santa; Erika Buenfil y Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. La conversación se llevó a cabo en el rancho de Fox, localizado en la ciudad de León, Guanajuato.

Durante el programa, el militante de facción panista y el youtuber decidieron dejar a un lado “la polaka” y no abordar temas relativos a la próxima jornada electoral que se celebrarán en la República Mexicana el próximo seis de junio.

Sin embargo, Fox Quesada habló sobre los inicios de su trayectoria política y destacó que su carrera arrancó luego de haber trabajado en una refresquera multinacional, en la que comenzó como repartidor de unidades y logró escalar hasta ocupar el puesto de director general a nivel Latinoamérica.

Con este tuit fue que el ex-mandatario aceptó una invitación que al parecer hizo el influencer en alguna otra parte (Captura: Twitter)

“Inicié de candidato a diputado federal, aquí en la ciudad de León. Nunca se había ganado una diputación aquí, el PRI siempre arrasaba y arrebataba y resulta que ganamos las tres diputaciones federales aquí en la ciudad de León, fue el inicio de un cambio “, explicó Vicente Fox luego de mencionar que fue apoyado por Manuel Clouthier para incursionar en el mundo de la política.

Asimismo, el exmandatario habló sobre su trayectoria académica, su estancia en la Universidad Iberoamericana y también relató su paso por la Escuela de Negocios de Harvard.

