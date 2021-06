Los accidentes de Ana Bárbara con su vestuario que la han hecho enseñar de más

Ana Bárbara compartió en TikTok su el gracioso accidente que la llevó a cortar su video y censurarlo (Video: TikTok / @anabarbaraoficial)

Un video en el que Ana Bárbara agradeció un regalo, se hizo viral después de que se burlara del accidente que provocó que su escote bajara de más y terminara enseñando su pecho.

Como suele hacerlo, la cantante protagonizó en redes sociales un gracioso, pero bochornoso, momento que pasó en su camerino después de las grabaciones de un programa de televisión.

A través de TikTok la “Reina Grupera” compartió lo que había grabado para mostrarlo en sus redes sociales sin ningún tipo de censura, pues se trataba de una muestra de productos que había recibido por parte de una tienda de dulces mexicanos.

El vestido que llevaba Ana Bárbara debía de sostenerse de sus dos hombros, por ello deslizó fácilmente (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

En el video se encuentra emocionada de abrir la gran caja que le había llegado, “Ximena, te mando un beso. Aquí me voy a comer todo lo del Tocho-Morocho, con tocho morocho. ¡Mira, me voy a comer mi paleta de mango de Rio Verde, San Luis Potosí!”, dijo la cantante mientras enseñaba los caramelos.

Ese día, Ana Bárbara portaba un vestido largo rojo que utilizó para la gran final del reality Tengo Mucho Talento, que se encontraba grabando en Estados Unidos por ser una de las jueces.

Al momento de darse la vuelta para abrazar a la persona que le había dado el regalo y regresar a ver de frente la cámara, el vestido que sólo colgaba de uno de sus hombros, se deslizó hasta quedar debajo de sus senos.

Ana Bárbara se ha caracterizado en sus redes sociales por mostrar su faceta más sexy, pero también la más divertida (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

Después de darse cuenta de hasta dónde había caído su vestido, Ana Bárbara se sorprendió y cortó el video, como normalmente se hace en TikTok, terminándolo como si se hubiera tratado de una película de comedia en donde algo sale mal.

La “Reina Grupera” suele compartir este tipo de video en sus redes sociales, en lo cuales se ríe de los accidentes de vestuario que tiene o de los momentos incómodos que vive como artista.

Hace un mes compartió otro video de un concierto que hizo hace algunos años en el que también tuvo un percance con su vestuario. La intérprete de Lo Busqué sale de su camerino hacia el escenario, como en cualquier otra presentación. Canta por completo su tema más popular, Bandido, pero poco a poco va limitando los pasos de baile con los que acompaña su show, hasta que termina la canción apenada y cubriéndose con su sombrero las piernas.

Ana Bárbara salió a cantar y olvidó su falda por las prisas (Video: YouTube / EverydayChisme)

“Por salir corriendo, se me olvidó ponerme la falda, pero bueno, espero que no se molesten”, a lo que los asistentes responden con risas. “Caray, tráiganmela, no sean gachos, hasta ahorita me acordé, es la roja que está ahí colgada”, dice la cantante a través del micrófono a su equipo.

Tras varios comentarios más en los que Ana Bárbara se burla de su descuido, sus seguidores comienzan a pedirle que se dé una vuelta, pero ella sólo responde divertida que no lo hará y permanece en la misma posición hasta que llega uno de sus bailarines a colocarle la parte inferior del vestuario.

Finalmente, la intérprete de Fruta Prohibida se burló de la reacción que tuvo su público al ponerse la pequeña falda. “¿Está mejor, no? ¿Qué opina el público?”, a lo que se escucha un gran “¡no!” de los presentes.

Otros videos en los que interpreta a sus temas de forma exagerada y graciosa también son compartidos por la artista en sus cuentas de Instagram y TikTok.

