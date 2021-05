“México lindo y querido”: Andrea Meza, Miss Universo 2021, sorprendió a sus seguidores cantando a todo pulmón

La mexicana hará historia porque su reinado durará sólo seis meses Foto: Instagram / @andreamezamx

Andrea Meza sorprendió a todos sus seguidores demostrando que, además de ser la actual Miss Universo, modelo, ingeniera y atleta, es cantante, pues muy entonada interpretó una de las canciones más famosas representativas del país: México lindo y querido.

Con motivo de la visita de los conductores Vanessa Claudio y Carlos Adyan, la Miss Universo se encargó de recibirlos para salir a conocer la ciudad en donde actualmente vive. En un ambiente nublado y frío, los presentadores y Andrea Meza pasearon por distintos lugares de Nueva York, se tomaron fotos y videos. También estuvieron acompañados del youtuber Salvita TV.

Una de sus paradas fue un lujoso restaurante ubicado dentro de la ciudad de Nueva York. Fue en aquel momento cuando Andrea Meza deleitó a sus acompañantes interpretando la reconocida canción México lindo y querido, mientras los presentes la grabaron. Dicha melodía ha sido interpretada por Jorge Negrete, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, entre otros.

Andrea Meza sorprende con "México lindo y querido"

“Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí, México lindo y querido si muero lejos de ti”, cantó.

Al concluir, los conductores de televisión ovacionaron a la modelo y reconocieron el talento su talento musical. El encargado de grabar el video original de la ingeniera cantando fue Carlos Adyan, quien no dudo en postearlo en su perfil de Instagram, en donde la publicación ya arrebazó los 50 mil “me gusta” y tiene cientos de comentarios, en especial, halagando a la Miss Universo.

“Para que sigan diciendo que es hija de Ana Gabriel ¡Qué talento amiga!”, escribió junto al video.

Por su parte, Vanessa Claudio compartió otra mirada de la presentación de Andrea Meza. A través de sus historias de Instagram, la puertorriqueña compartió un fragmento con la frase: “¡Qué mejor que comida en NY, este talento!”. Mientras tanto, Salvita TV no perdió el tiempo y optó por pedirle, a la también atleta, que lo ayudara a cantar una melodía para su ex pareja, por lo que Meza comenzó a interpretar un éxito de Julión Álvarez: Te hubieras ido antes.

Los conductores y la modelo vivieron una velada de amigos en la ciudad de Nueva York (Foto: @vanessaclaudio/Instagram)

“Te hubieras ido antes, por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme”, cantó.

Durante la cena, los invitados de Andrea Meza degustaron pasta y vino. Al salir, partieron en una camioneta en donde siguieron la reunión cantando y bailando a ritmo de Poderosa de los regatonearos Lyanno y Rauw Alejandro. Al finalizar su velada, compartieron una barra de postes en donde resaltó el cheescake.

Andrea Meza reposteó las publicaciones de sus invitados en sus historias de Instagram, con lo que mostró la calidad de voz que posee.

Hace unos días, la Miss Universo también deleitó a los televidentes cantando durante una entrevista que dio para el matutino Venga la Alegría. En la charla que sostuvo con la conductora Anette Cuburo, la mexicana habló sobre peculiaridades de su infancia y dijo que le gustaría dedicarse a la música de manera profesional cuando termine su reinado de tan solo seis meses.

Infobae

“Me encanta cantar. Los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro, en donde sea que este feliz y me siento cómoda, siempre estoy cantando. Estaría increíble poder dedicar mi vida a algo que me pone feliz”, declaró.

En especial, Andrea Meza dijo que es fan de la música regional mexicana y del trabajo de Julión Álvarez, pues su canción favorita es Dime si vas a volver algún día de cuya melodía interpretó un fragmento. Además, la modelo explicó que su talento lo tiene desde que era una niña, pues no tomó clases de canto pero siempre le ha gustado hacerlo.

