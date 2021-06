La trágica historia de David Silva, el galán que dio vida a Huracán Ramírez y sufrió la amputación de sus piernas

Lo que dijo, en su momento, Alejandra Azcárate sobre su esposo y su relación

La actriz y comediante, que en la última semana se ha visto envuelta en el escándalo judicial que tiene su esposo por un cargamento de cocaína hallado en una avioneta de su empresa, respondió en ese entonces: “no me interesa y no me hace falta que ustedes participen, opinen”.