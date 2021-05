“¡Después de 23 años!”: el emotivo festejo de Eugenio Derbez ante el triunfo del Cruz Azul

El actor Eugenio Derbez, quien se caracteriza por ser un ferviente apasionado del equipo de futbol mexicano Cruz Azul, festejó de una manera muy emotiva el triunfo de este equipo

El actor Eugenio Derbez, quien se caracteriza por ser un ferviente apasionado del equipo de futbol mexicano Cruz Azul, festejó de una manera muy emotiva el triunfo de este equipo, luego de que se titulara campeón de la Liga Mx por la noche del pasado domingo.

Desde su cuenta de Instagram y Twitter, el actor de múltiples películas y comedias televisivas, compartió momento a momento cómo vivió el cardiaco encuentro entre el Cruz Azul y el Santos. Y detalló que se encontraba solo en compañía de su mascota, cuando La Máquina celeste se llevó el título.

“¡No lo puedo creer! Estoy sólo porque no estoy en mi casa. Pero, o sea, ¡no manches! No lo puedo creer”, dijo Eugenio entre lágrimas a todos sus seguidores. “Nomás estoy con Fiona (su mascota) que no aguantó. Ya, le dio un infarto de la emoción, ella no aguantó la emoción”, bromeó.

Eugenio Derbez celebra el triunfo del Cruz Azul

Sumamente conmovido y emocionado, Eugenio compartió con sus seguidores la felicidad del triunfo: “¡Ehhh! Veintitrés años de... no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy igual que el señor que esta ahí”, dijo, en referencia al comentarista deportivo Paco Villa, quien comenzó a gritar y a tocarse el rostro como un gesto de incredulidad y emoción por el triunfo.

En Twitter, el video de Eugenio ya acumula alrededor de 33 mil ‘me gusta’, y recibió toda clase de comentarios de la afición, quienes hicieron referencia a ‘Ludovico’, el personaje que interpreta Derbez en la serie cómica de televisión Familia P. Luche, y que es un aficionado del equipo deportivo.

“¡Después de tantos años... se rompió la maldición”, “Exigimos sketch de la Familia P. Luche donde Ludovico viva ese momento de pasión por su equipo de fútbol campeón”, “No estás solo, estamos los aficionados” y “¡Felicidades, Ludovico Peluche! Hasta que se te hizo”, fueron algunas de las reacciones que provocó Eugenio en la red social.

Además, el actor compartió una serie de fotografías de su personaje mientras miraba un partido de Cruz Azul en la ficción: “¡Cruz Azul campeón! Así viví el partido!” escribió en Instagram, en donde recibió cientos de comentarios de los aficionados.

El triunfo del Cruz Azul puso de cabeza a la capital mexicana, en donde cientos de aficionados se dieron cita para el tradicional festejo en el “Ángel de la Independencia” al término del encuentro entre La Máquina y el Santos Laguna en el estadio Azteca, alrededor de las 10 de la noche.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se desplegaron 500 elementos de seguridad en las inmediaciones del monumento. En tanto, la afición comenzó a retirarse rondando las 4:00 de la mañana del día de hoy y los elementos de seguridad finalmente se retiraron cerca de las 5:00 am.

Con esta hazaña deportiva, el Cruz Azul terminó con una “sequía” que comenzó tras el campeonato en el invierno de 1997. El marcador del partido terminó 1-1, siendo el Santos el primero en anotar durante un inquietante primer tiempo.

Alrededor del minuto 37:00, el jugador Diego Valdés, de la Comarca Lagunera, anotó el primer gol de la noche. Y, al minuto 50:30, el triunfo regresó a los cruzazulinos con una gol de Jonathan Cabecita Hernández, poniendo en marcador global 2-1 a favor de la Máquina Cementera.

Mismo que sería el resultado final del Guardianes 2021 y que colocó a Cruz Azul como campeón del futbol mexicano.

