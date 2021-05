Papi Kunno vs La Divaza: así fue la tensa discusión entre ambos influencers

La Divaza se burló de la canción "Tal vez no" de Kunno (Video: Twitter/@ChangaVlogs)

Las redes sociales volvieron a explotar. Una nueva polémica envuelve al tiktoker Papi Kunno luego de que La Divaza se burlara de su canción “Tal vez no” durante la emisión de su podcast “Radio Divaza”.

A lo largo de este episodio, el youtuber venezolano habló sobre los influencers que aprovechan su fama para lanzar una melodía a pesar de no ser cantantes. Sin mencionar nombres, hizo referencia al proyecto musical de Kunno.

“Claro, también hay mucha gente que, por tener una plataforma, y por tener muchos seguidores creen que ‘ay bueno, vamos a sacar una canción’, y entonces no sé cantar…” fue lo que dijo La Divaza antes de ser interrumpido por “La Jose”, quien aseguró que a veces estas canciones “pegan” y se hacen famosas.

“Tal vez no”, fue la respuesta del influencer que provocó la risa de todos los presentes en su estudio de grabación, entre los que se encontraba Kenia Os, invitada a hablar sobre su exitosa carrera.

El tiktoker mexicano le puso fin a su amistad con La Divaza (Foto: Twitter/@papikunno)

Los usuarios de redes sociales estallaron con un mar de comentarios donde etiquetaron a Kunno para que respondiera ante las burlas de La Divaza, acción que realizó desde su cuenta de Twitter con varios mensajes.

En el primero de ellos, publicó una captura de pantalla de su conversación por WhatsApp con La Divaza, donde, con un extenso mensaje, finalizó su amistad con el youtuber venezolano por los comentarios sobre su canción y su carrera.

Asimismo, aseguró que Pedro Luis Joao Figueira Álvarez (nombre real de La Divaza) fue quien buscó su amistad desde un principio. Al formar una relación, decidieron apoyarse a pesar de los malos comentarios emitidos por los internautas.

“Lo que hiciste hoy en tu video, marca la finalidad de cualquier relación contigo en todos sentidos. ¿Hablar así de mi trabajo? Sabiendo que me costó llegar a donde estoy así como a ti te costó tantos años formar tu carrera. Claro que es enorme la diferencia ya que sabes muy bien que lo tuyo es más hacia un personaje, y yo siempre he sido yo”, aclaró el tiktoker.

Kunno aseguró que pasaba por un oscuro momento de su vida antes de realizar su canción (Foto: Twitter/@papikunno)

Posteriormente, se dijo sorprendido de sus burlas, pues La Divaza estuvo presente durante las más de 18 horas de grabación de “Tal vez no”, tiempo donde recibió su total apoyo cuando se sentía cansado por usar tacones durante el rodaje del video.

“Y ahora sales a desprestigiar algo de lo que fuiste parte. Wow , eso habla más de ti que de mí. Por lo tanto, yo siempre te he deseado lo mejor. Aplaudo lo que has hecho y lo que representas. Te mereces mi admiración pero perdiste mi respeto. Gracias por todo Pedro” (sic), se despidió Kunno.

En un segundo tuit, el influencer mexicano resaltó que vivía un “momento oscuro” de su vida antes de realizar su canción. De acuerdo con su publicación, llegó a pensar en finalizar su carrera y hasta con su vida.

La Divaza se limitó a colocar un misterioso tuit (Foto: Twitter/@ladivaza)

Dicho mensaje estuvo acompañado de dos imágenes. La primera, una selfie con un corto texto donde indica que seguirá luchando para “no quebrarme”. Mientras que la segunda imagen es un mensaje donde acusa a las personas de “destrozarlo” y “llevarse su felicidad” por los comentarios en su contra.

“Esta imagen y texto son del momento más oscuro de mi vida. Yo mismo me estaba dañando psicológicamente y físicamente. Mis amigos y familia veían como poco a poco me estaba destruyendo y perdiendo. Quería desaparecer y no solo de redes, sino de este mundo. Pero anda, búrlense, sentenció Papi Kunno.

Por su parte, La Divaza simplemente se limitó a escribir un misterioso tuit que incluyó el título de la canción. “tal vez no... entiendas que está pasando hoy o mañana pero con el tiempo el destino te revelará su hermoso plan”.

