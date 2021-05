Cómo fue la primera cita de Aislinn Derbez tras un año de su divorcio de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez participó en De viaje con los Derbez 2 y revivió cómo es conocer a una nueva persona (Foto: captura de pantalla/Instagram @aislinnderbez)

El pasado 20 de mayo se estrenó la segunda entrega de la serie De Viaje con los Derbez, esta producción acompaña a la familia del producto en un viaje a través de los Parques Nacionales de Estados Unidos.

Aislinn es hija de Eugenio Derbez, en la primer temporada de la serie documental viajó a Marruecos con Mauricio Ochmann, su entonces pareja. Tras el divorcio acudió sola al viaje y algunas escenas dejaron ver que comenzó a coquetear con un instructor de rafting llamado Jeb.

El rafting es una actividad deportiva que se lleva a cabo sobre una balsa y la intención es recorrer el río. La breve historia de amor entre la actriz y el instructor fue apoyada incluso por Alessandra Rosaldo, madrastra de la joven, ella explicó que Jeb tenía el estilo ideal para Aislinn.

El encargado de acordar dicha cita fue José Eduardo Derbez, el hermano de la actriz, en el capítulo intercambió número de celular con Jeb. Ella estaba nerviosa pues llevaba un tiempo sin atreverse a conocer a alguien más “Es la primera vez que tengo una cita después de tantos años”, expresó.

Por su parte el joven le llevó un arreglo floral para después pasear entre las montañas e incluso subir a un teleférico. No obstante José Eduardo avergonzó a Aislinn frente a su posible nuevo ligue, ya que aseguró que su hermana seguía casada con Ochmann e incluso la presionó para hablar sobre su hija Kailani.

“Yo no estoy casada. Estoy divorciada, lo siento. No sé porque está diciendo esto, qué vergüenza”, explicó la hija mayor de Eugenio Derbez. Posteriormente José Eduardo explicó que la razón por la que había influido en dar esa información fue considerar importante el que su hermana fuera clara desde la primer salida.

En De viaje con los Derbez 2, Aislinn se sinceró con Alessandra Rosaldo sobre sus momentos más tristes y la razón por la que decidió ya no insistir más en su relación con el padre de su única hija.

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, dijo en la conversación con su hijastra, pues en la primer temporada tuvieron múltiples discusiones.

“No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”, aseguró Aislinn.

La confesión de la joven madre llevó a Alessandra a recordar cómo vivieron el sonado divorcio al interior de su familia: “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”.

La creadora del podcast La Magia del Caos resaltó, entre lágrimas, que reaccionó de esta manera para honrar el amor que la unió a Mauricio Ochmann hace más de cinco años. “Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”.

Aislinn es quien se ha mostrado más dispuesta a hablar de su divorcio. En su podcast La magia del caos confesó en compañía del actor, director y productor Justin Baldoni y su esposa Emily, cómo fue el proceso para darse cuenta que ambos habían perdido sus identidades en la relación.

“Creo que lo que lo yo viví es que mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso. Perdimos nuestras vidas individuales. Pusimos mucha presión en la otra persona para completarnos o hacernos felices”, respondió cuando el protagonista de Jane, the Virgin la cuestionó sobre su experiencia.

