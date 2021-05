Cuál fue el origen de la canción más dolorosa de Rocío Dúrcal

Rocío Dúrcal es una de las solistas femeninas más exitosas con millones de discos vendidos (Foto: Facebook-Rocío Dúrcal)

“Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloveré y ya no seré tuya...”, cantaba Rocío Dúrcal en 1981 con una perfecta entonación, digna de su apodo “La Reina de las Rancheras”. La pieza musical a la que pertenece este fragmento no es otra que La gata bajo la lluvia, una balada sobre desamor que marcó a más de una generación por su lírica con la que es tan sencillo identificarse cuando se vive una situación similar.

Este tema se convirtió rápidamente en un emblema de la música mexicana, aunque la intérprete que la popularizó sea de origen español. Dúrcal es una de las solistas femeninas más exitosas con millones de discos vendidos, pero a pesar de su extensa trayectoria, La gata bajo la lluvia es considerada como una de sus piezas más icónicas.

Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta canción? El tema pertenece al álbum Confidencias y fue creado por el español Rafael Pérez-Botija, quien tiene una extensa carrera como compositor y dentro de su repertorio se encuentran algunos de los más grandes éxitos de José José como Preso, Payaso o Amor Amor.

Aunque la profundidad de sus letras parezca provenir de vivencias personales, el compositor español ha declarado en más de una ocasión que no experimentó ninguna de esas situaciones, sino que sólo las vivió en su imaginación: “Cuando escribía una canción me creaba un personaje, me ponía en la situación del personaje, sufría la vivencia del personaje”, dijo en una entrevista con el canal de YouTube Rodrigo De La Cadena.

Rafael Pérez-Botija compuso algunos de las canciones más icónicas de artistas como Rocío Dúrcal y José José (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

“Si estás demasiado cómodo tampoco te va a venir la inspiración, por lo menos a mí, de hecho buscaba estar incómodo. A partir de ahí tener mucha suerte y que venga el momento, pero para mí siempre momento de euforia”, agregó.

Pérez-Botija también reveló que, en más de una ocasión, algunas de sus composiciones más famosas surgieron de un día a otro y detalló que es importante mantener una constante comunicación con el artista que interpretará la canción. Tal es el caso de José José, quien hacía correcciones a la canción antes de que llegaran a un acuerdo entre ambos para la versión final.

A pesar de que La gata bajo la lluvia no surgió de una experiencia propia, Rocío Dúrcal se apropió de la canción y realizó una interpretación que transmite los sentimientos que deja una ruptura amorosa.

ORIGEN DE AMOR ETERNO

Aunque pertenece a otro género, otra icónica canción de la cual existen diversas especulaciones sobre su origen es Amor Eterno, creada por Juan Gabriel y la cual se convirtió en un emblema durante el Día de las Madres en México. La versión más conocida es que el cantante mexicano la compuso en honor a su madre Victoria Valadez Rojas, quien falleció en 1974, mientras que él se encontraba de gira por Acapulco, Guerrero, lugar mexicano que es mencionada en el tema.

"Amor Eterno" es una de las canciones más escuchadas durante los festejos del Día de las Madres en México (Foto: captura de pantalla de YouTube)

La otra versión fue conocida en la biografía no autorizada Juan Gabriel y yo, escrita por Joaquín Muñoz Muñoz. De acuerdo con el autor, Amor Eterno fue compuesta para Marco, el primer gran amor de Juan Gabriel y quien falleció en 1974 durante un juego de “ruleta rusa”. En el libro se informa que este deceso también ocurrió en Acapulco.

Otra de las teorías más conocidas es que el tema está destinado a Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de la entonces cárcel de Lecumberri, en donde el intérprete fue apresado por dos años. En entrevista con De Primera Mano, Manuel Puentes, hijo de Urtuzuástegui, aseguró que su madre fue la primera en creer en la inocencia del “Divo de Juárez”, y lo ayudó a obtener su libertad, por lo que le dedicó la canción.

SEGUIR LEYENDO: