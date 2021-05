La verdad detrás de la supuesta cirugía estética de Kelly Osbourne

La actriz pidió que dejaran de debatir sobre su cuerpo y se pongan feliz por ella (Foto: Instagram / @kellyosbourne).

El aspecto físico es una de las mayores críticas, burlas y debates que ha recibido Kelly Osbourne desde su adolescencia, ya que durante muchos años tuvo un cuerpo robusto. A finales del 2020, la cantante británica compartió que perdió más de 40 kilos tras luchar contra la obesidad, enfermedad que estaba causándole problemas de salud.

Sin embargo, esas críticas y comentarios no se han ido del todo después del cambio de su apariencia física. En días recientes, la también actriz compartió un par de fotografías, en su cuenta de Instagram, donde se apreció que su rostro está más perfilado a diferencia de como se vio meses atrás.

Dichas fotografías rápidamente se llenaron de múltiples comentarios, desde personas que mostraban su admiración por la belleza de Kelly, hasta debates entre diversos usuarios donde acusaron a la actriz de mentir sobre cómo realizó su cambio de apariencia.

Ante los profundos comentarios y debates sobre si se sometió o no a alguna cirugía estética, la hija del cantante Ozzy Osbourne se defendió y compartió un video en sus redes sociales al que título “¿No pueden simplemente ponerse contentos por mí?”.

Video: Instagram / @kellyosbourne

Ahí comentó que si su rostro se ve diferente es, en parte, por el talento con que la maquillan. “No me sometí a ninguna cirugía plástica, nunca me hice nada en la cara más que un par de inyecciones en los labios, en la mandíbula y en la frente”, explicó mientras un equipo de profesionales le arreglaban el cabello y la maquillaban.

En el video, Kelly quiso dejar muy en claro que no le ha mentido a ninguno de sus seguidores o fanáticos con su apariencia física. Recordó que ella siempre ha sido honesta sobre todo con lo relacionado a quién es y los cambios en su vida.

Los fieles fanáticos de la cantante enseguida inundaron la publicación con muchos comentarios de aliento y le pidieron que no haga caso a las críticas. Otros estaban muy molestos porque no concebían que en pleno 2021 se siguiera criticando la apariencia física de una persona.

“Y si lo hiciste ¿a quién le importa? No entiendo por qué la gente siempre se siente con la necesidad de menospreciar a los demás. Eres hermosa y punto”, escribió un seguidor.

(Foto: captura de pantalla de Instagram @Kellyonbourne).

El cambio de imagen

A finales del 2020, Kelly presumió su cambio de vida en Instagram. “Sí, estoy presumiendo porque trabajé duro y se siente bien”, le respondió a un usuario de la red social que criticó a la cantante por solo enforcarse en su cambio de imagen.

No obstante, la cantante británica confesó que se sometió a un régimen para bajar de peso por cuestiones de salud, pues ya no estaba tan sana como antes. También explicó que el proceso lo inició durante la cuarentena después de estar un año totalmente sobria de drogas y alcohol.

Aclaró que muchos de sus problemas con las adicciones se debieron a las profundas críticas que recibió durante muchos años por parte de la prensa, ya que siempre señalaron todo lo que ella era (lo físico y lo personal), lo cual causó que se refugiara en cualquier sustancia que le hiciera perder el sentido.

Actualmente, la actriz se considera vegana (Foto: REUTERS/Danny Moloshok).

Por último, refirió que su participación en el programa de televisión Dancing with the stars, la inspiró a llevar una vida más sana ya que, por primera vez, pudo ver que el deporte y la comida balanceada funcionan para lograr objetivos de salud.

“Mi compañero de baile me aconsejó comer hamburguesas de pavo y ensaladas, así comencé a perder peso”, dijo. Ese fue tan solo el primer paso para modificar sus hábitos de alimentación y actividad física, pues se volvió una mujer vegana.

