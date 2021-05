Un ídolo en prisión: el día que Tin Tan terminó en la cárcel

Germán Valdés fue encarcelado en 1969 (Foto: Twitter / @cinemexicanotv)

Germán Valdés “Tin Tan” fue una de las estrellas del cine mexicano que tuvo uno de los finales más tristes. Murió el 29 de junio de 1973 debido a complicaciones que tuvo a causa del cáncer que padeció por meses. Por si fuera poco, a pesar del enorme dolor que sufrió por mucho tiempo, Germán se fue sin saber de qué estaba enfermo.

Esto fue en realidad un acto de piedad por parte de su última esposa, Rosalía Julián, y la hermana del comediante, Guadalupe. Ellas no quería mortificar más a Germán, quien ya desde antes había sumado muchos problemas luego de que terminara la Época de Oro.

Lo cierto es que la fortuna que Tin Tan consiguió durante los mejores años de su carrera se agotó, se perdió o le fue arrebatada al comediante. La muerte del magnate a cargo de sus bienes, el embargue de otras que le quedaban y el despilfarro por gestos altruistas llevaron a Valdés a que tuviera constantes problemas económicos.

Giró un cheque sin fondos por 13 mil pesos (Foto: Twitter / @jcmtz79)

Esto quedaría demostrado el 22 de febrero de 1969 cuando un periódico mexicano publicó una nota sobre Germán. Dicha información no sería relacionado a su próxima película o el anuncio de su ansiada entrada a la televisión (que era una opción que tentó varias veces al actor).

Según lo que se informó en esa ocasión, Germán Valdés fue detenido por la Policía Federal en la Ciudad de México. Luego fue trasladado hasta Acapulco, Guerrero y su entrada a la cárcel quedó registrada a las 9:30 de la mañana.

El motivo de este encierro fue porque Valdés giró un cheque por 13 mil pesos sin fondos a una mujer llamada Isabel Ortiz. Se desconoce para qué era este pago o el negocio que tenía con esta persona, pero el comediante tuvo que dialogar con el juez a cargo.

Ya desde antes de que ocurriera el incidente del cheque, Germán ya tenía muchos problemas de dinero (Foto: Wikipedia)

No fue hasta 5 horas después que llegaron a un acuerdo: Germán reconoció que estaba al tanto de que el cheque no tenía fondos, no dio explicaciones de por qué lo entrego, pero estuvo de acuerdo con compensar a la afectada. Fue de este modo que a las 2 de la tarde de ese 22 de febrero, el también cantante salió de la cárcel luego de pagar 5 mil pesos en efectivo.

Unos años antes se supo que la muerte de Joe Manny le trajo problemas económicos a Tin Tan. Esto debido a que puso buena parte de sus bienes a nombre de la firma del magnate con el fin de evitar malgastarlo. Incluso cuando fue a juicio para recuperarlos, no pudo hacer nada.

También se sabía que el actor tuvo varias demandas a lo largo de los años porque pedía préstamos para financiar sus películas que al final no podía cubrir, así como tampoco podía darle las ganancias correspondientes a la gente que trabajaba en sus producciones.

Germán Valdés pudo trabajar al lado de sus hermanos, Ramón y Manuel, en la última película que hizo en su vida (Foto: Archivo)

Cuatro años después de este breve encarcelamiento, Germán filmaría El capitán Mantarraya. Esta sería la última cinta que haría, una donde pudo colaborar codo a codo con sus hermanos Ramón y Manuel, y donde pudo ser el protagonista.

La inversión para hacer esta comedia fue de 300 mil pesos. Según dicen rumores, esto era lo último que le quedaba al humorista y era un intento desesperado por ganar un poco más. Se sabe que Rosalía estuvo escéptica sobre esta inversión, pues no sabía si el plan de su esposo sería exitoso y si este filme sería bien recibido.

Sea como sea, Germán murió antes de saber si El capitán Mantarraya tuvo el éxito que necesitaba. Eso sí, según han dicho personas cercanas a él, a pesar de los momento polémicos que vivió gracias a crisis económica, el legendario Tin Tan murió en paz y feliz.

