Cuando Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas y este lo defendió

La gran mayoría recuerda a Xavier López “Chabelo” a partir de su programa de En Familia. Sin embargo, la carrera del comediante infantil iba de mucho tiempo atrás y en otros espacios de la televisión y el cine.

Ya para el estreno de En Familia en 1969, Chabelo se había formado como uno de los humoristas más importantes del país a pesar de ya no estar con Ramiro Gamboa o “Tío Gamboín”. En 1957 tuvo su primera aparición en cine con la película Viaje a la luna, ya había tenido giras por toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos, además de que para 1961 ya tenía su programa La media hora con Chabelo.

Pero además de todo ya había sumado varias participaciones en cintas donde Xavier López destacaba por ser un niño de estatura exagerada, que usaba pantaloncillos y que tenía un tono de voz agudo e inconfundible. Fue en 1962 que tuvo la oportunidad de protagonizar una escena con el legendario actor Mario Moreno “Cantinflas”.

Para antes del estreno de 1969 de En Familia, Chabelo ya era un personaje querido entre el público (Foto: Twitter / @marianoguamu)

El Extra, un filme de comedia, sería uno de los pocos registros de Chabelo donde compartiría cuadro con el comediante. En 2011, cuando se celebró un ciclo en la Cineteca Nacional por el centenario del nacimiento de Mario Moreno, Xavier López fue invitado a una conferencia donde compartió espacio con personalidades como Carlos Espejel y Silvia Pinal.

Ahí le preguntaron sobre aquella escena que hizo. Para poner en contexto, en esta película Cantinflas era un padre de familia con dos hijos. En algún momento de la historia, los menores acuden al irreverente personaje para pedirle ayuda con otro niño que les estaba buscando para exigirles dinero.

Cuando Cantinflas recibió en su casa al mencionado niño, se encontró con un Chabelo mucho más alto que él. Nervioso, le cuestionó al menor de qué iba la deuda de sus hijos y este, al principio con problemas para hablar debido al llanto, le informó que estos rompieron su bicicleta.

Xavier López "Chabelo" tuvo la oportunidad de trabajar con Mario Moreno "Cantinflas" para una escena en una película (Foto: Archivo)

El protagonista en algún momento le da unas palmadas y pellizcos en la cara para decirle que deje de llorar y se comporte como “hombrecito”. A esto Chabelo reaccionó con una sonrisa, pellizcó a Cantinflas y le dio una bofetada fuerte diciéndole “soy hombrecito”.

Xavier López, con voz de Chabelo, recordó que había sido invitado únicamente para esa breve escena. Revisó el guion con tiempo; no obstante, terminó por improvisar toda la toma junto con Mario Moreno. Admitió que estaba asustado, pero una vez que empezaron a grabar y abrieron la puerta por donde Chabelo se presentaría, perdió los nervios.

“Pero a la hora de que (Cantinflas) abrió la puerta y vio de arriba a abajo, dije ‘Este gü*y ya cayó'”, expresó. De ahí fluyó la toma de cerca de cinco minutos donde se incluyó la bofetada de Chabelo al comediante, además de fuertes tirones y empujones que hizo contra este.

Toda la escena fue improvisada y en ella Chabelo no dejó de darle tirones, empujones y hasta bofetadas a Cantinflas (Foto: Twitter / @DimeFred2)

Una vez que terminaron de grabar, recordó el “amigo de todos los niños”, todos en el staff aplaudieron a los dos actores. No obstante, en un momento Miguel M. Delgado, director y guionista de El Extra, abordó a Chabelo y le comentó “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”.

Esto resultó extraño a Xavier al principio, y quizá hubiera aceptado y regrabado toda esa parte de la película de no ser porque el propio Moreno escuchó esta conversación. López contó que el comediante se acercó a ambos y le dijo al director “¡No, no, no! Déjalo que me toque”.

Mario Moreno le dejó a Xavier López que lo tocara durante las grabaciones para que el director no le llamara la atención (Foto: Archivo)

Si bien nunca pudo actuar de nuevo al lado de Mario Moreno, Chabelo sí tuvo un registro más al lado de este a través de la fotografía. Apenas en enero de 2021 se viralizó una foto de un antiguo partido de beisbol entre 1969 y 1970 donde varias celebridades posaron.

Entre ellos estaba el propio Xavier López, pero también se encontraba Rodolfo Guzmán Huerta “El Santo”, Germán Valdés “Tin Tan” y su hermano Ramón, además de Mario Moreno “Cantinflas”, entre otros. Si algo destacaron los internautas que vieron la postal, es que Chabelo era el único que seguía vivo.

