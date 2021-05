Luisito Comunica sin tapujos: no le gusta el Escorpión Dorado

Luisito comunica recordó la controversia más grande a la que se ha enfrentado en su trayectoria como influencer

Luisito Comunica, uno de los influencers más famosos de México y América Latina, reveló que la polémica sobre el mezcal “Tus nalguitas serán mías” sirvió para que se diera un ejemplo sobre la normalización de pensamientos misóginos que existe en la población. Además, habló de su controversial entrevista en Escorpión Dorado al volante, en donde lo acusaron de ser “mamón”.

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, es un comunicólogo de 30 años que incursionó en internet con videos de viajes que al poco tiempo viralizaron internet. Actualmente, tiene 36 millones de seguidores en su canal de YouTube y 25 millones en su cuenta de Instagram, lo que lo posiciona como uno de los mexicanos más exitosos de las redes sociales.

En una entrevista para el conductor Yordi Rosado, Luisito confesó que la polémica que se generó después de que compartió una fotografía en su perfil de Instagram en donde enseñó un mezcal artesanal elaborado en Dolores, Hidalgo, sirvió para que el tema del machismo fuera tratado por personas de toda Latinoamérica.

Video: YouTube Yordi Rosado

“Me sigue intrigando mucho ese tema. Yo creo que está bien que se levante la voz sobre esto. Claramente no era mi intención, a mí lo único que me dio risa fue que dijera “nalguitas” la botella (...) Que bueno que pasa esto y, como soy una persona conocida, se pudo hacer muy conocido este tema (...) el hecho de que yo sea noticia por eso puede levantar la atención del tema, por favor, adelante”, declaró.

El youtuber explicó que en un inicio la idea era tomarle foto a la botella, sin embargo, fue su novia Ary Tenorio quien propuso colocarse en la parte de atrás, de espaldas, para que en la imagen se hiciera concordancia entre el nombre de la bebida y su trasero. Luisito posteó la posteó a lado del mensaje “Avisada estas”, lo que causó que algunos seguidores reprobaran el mensaje que se estaba dando.

Después de múltiples aclaraciones, disculpas y una fotografía similar en donde tanto el influencer como su pareja invirtieron papeles, el comunicólogo intentó controlar las fuertes críticas que recibió, no obstante, los usuarios de Instagram y Twitter también reaccionaron porque consideraban que Luisito no había entendido su verdadero error.

La polémica imagen le valió fuertes críticas (Foto: Instagram @luisitocomunica)

Por otro lado, el originario del estado de Puebla habló sobre la participación que tuvo en Escorpión Dorado al volante, programa del también comunicólogo Alejandro Montiel. Luisito recibió comentarios negativos sobre la actitud que tomó dentro del carro, por lo que aclaró que el personaje no le cae bien.

“No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión porque su estilo no me gusta nada. Alex Montiel es mi amigo, nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien, Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal, a mí si como que no me gusta”, mencionó.

Explicó que su error al aceptar la entrevista fue que no investigó sobre el estilo que tiene el enmascarado que interpreta Alex Montiel, lo que ocasionó que no pudiera conectar con él como se esperaba. Incluso, el influencer declaró que le hizo mención de ello a su amigo, por lo que no tienen ningún problema.

Los usuarios de YouTube criticaron la actitud del Influencer (Captura: PelucheEnElEstuche/ YouTube)

Por otro lado, el youtuber habló sobre la relación que tiene con la modelo Ary Tenorio. Contó que la conoció a través de redes sociales y después de un tiempo de tratarse, le pidió que iniciaran una relación formal porque considera que las relaciones deben formalizarse. Además, reveló que si le gustaría casarse.

“Creo que aquel que dice “el amor es difícil”, es porque está forzando el amor, el amor tiene que ser bonito y tiene que ser sencillo”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: