Carlos Bonavides ya recibió respuesta a su petición a AMLO y aclaró que no busca dinero

Carlos Bonavides aseguró que ya recibió respuesta de la Fiscalía (Carlos Bonavides / AMLO / Foto: Cuartoscuro)

Carlos Bonavides aclaró los fines por los cuales hizo una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo sólo solicitó ayuda, no un apoyo económico.

Hace un mes el actor y concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy denunció que casi pierde todo su patrimonio debido a una negligencia médica. Bonavides saltó a la fama con el personaje “Huicho Dominguez” en El Premio Mayor, el cual le permitió gozar de buenas ganancias por los últimos 20 años, pero ahora se encuentra en bancarrota por una cirugía que casi lleva a la muerte a su esposa, Yodi Marcos.

En un encuentro con medios de comunicación, el actor en compañía de su hijo, dejó en claro que hubo un malentendido por las declaraciones que hizo hacia la revista TV Notas sobre su acercamiento al Titular del Ejecutivo, ya que él sólo pidió que se agilizara su proceso en contra del médico que operó a Marcos.

Carlos Bonavides dijo que sus problemas los resolverá en compañía de su esposa (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

“Se confundió totalmente. Yo quise llegar a esa instancia, para que esa instancia me llevara a una instancia judicial que tuviera más progreso, pero la gente confundió, como si yo quisiera ver al señor presidente para pedirle dinero o ayuda. No, de ninguna manera. Ni quise pasar el sombre ni me quejé”, declaró el histrión.

Según sus palabras, perdió gran parte de sus ganancias en sus adicciones, pero también en el litigio que ha enfrentado desde hace varios años contra el cirujano plástico Porfirio Castillo, por quien casi pierde a su esposa por una mal aumento de busto.

“Vendí la casa, dos camionetas, un terreno… y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó”, dijo para TV Notas.

El actor perdió todo su patrimonio por el litigio en contra de Porfirio Castillo (Foto: @carlosbonavidesoficial/ Instagram)

A través de sus redes sociales recordó que apoyó al actual presidente en su campaña entre 2017 y 2018, participando en spots de Morena. “Lo llamo porque yo le ayudé en su campaña para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio”, escribió en su mensaje.

Declaró que está consciente de que “hay problemas mucho más graves”, por lo que su litigio es algo que solucionará en compañía de su esposa y no busca que se le de prioridad a su caso, sólo el apoyo necesario para que se haga justicia.

“Mi esposa se encuentra bien, pero nos ha costado todo nuestro patrimonio inclusive el de nuestra casa, entonces mi esposa estuvo dos veces en riesgo de muerte, entonces el doctor Porfirio es un delincuente es un doctor que ya se le murió un niño en su consultorio, ese doctor debería de estar en la cárcel, pero como nosotros no ganamos nada con que esté en la cárcel, nosotros quisiéramos que nos indemnizaran por lo menos el 10 por ciento de lo que yo he gastado”, dijo en entrevista.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides bailan juntos en "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Al actor anunció que ya le llegó una notificación con una cita en la Fiscalía General de la República en donde se verá si se le puede dar alguna resolución.

Sin importar los malos comentarios que recibió debido a que reveló su petición, en una nueva entrevista, Bonavides confesó que es muy querido por el público del matutino de Televisa con su participación en el mini reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aseguró que un día en que su pareja de baile, Laura Bozzo, no asistió al programa porque se sentía mal, llegaron más de 800 mil solicitudes de mujeres que querían sustituir a la presentadora.

SEGUIR LEYENDO: