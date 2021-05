La trágica debacle de Carlos Bonavides: de interpretar a un millonario a perderlo todo

El actor Carlos Bonavides es el primer invitad confirmado para 'Las estrellas bailan en Hoy'. (Foto: @carlosbonavidesoficial/ Instagram)

En los años noventa, Carlos Bonavides saltó a la fama con su peculiar personaje Huicho Domínguez. Ello le valió fama y fortuna durante más de 20 años. Hoy, se encuentra en bancarrota he incluso ha pedido ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para no perder lo que le queda de patrimonio.

En El premio mayor, producción del realizador Emilio Larrosa, Bonavides alcanzó el punto más alto de popularidad en su carrera, en la novela él interpretó, irónicamente, a un millonario, ahora ha declarado que demandas, estafas e incluso las adicciones lo llevaron a su actual situación financiera que ha sido noticia últimamente.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como “Huicho”, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor en una emisión reciente del programa Sale el Sol.

Bonavides, además de haber declarado perder gran parte de su fortuna en drogas, ha sido polémico por un litigio contra el cirujano plástico Porfirio Castillo, que puso en riesgo la vida de su esposa. Yodi Marcos, estuvo al borde la muerte por un aumento de busto.

Esta situación obligó al actor a desprenderse de sus bienes y de sus ahorros, y perdió el patrimonio que había construido por años gracias al éxito de su famoso personaje de Huicho Domínguez. “Vendí la casa, dos camionetas, un terreno… y nos quedamos verdaderamente en la inopia, ahora rento un departamento y vivo muy modestamente porque todo mi patrimonio de 26 años, desde Huicho Domínguez para acá, se gastó”, dijo el actor en exclusiva a la revista TvyNotas.

Tras darse a conocer que la demanda no iba bien encaminada, pidió a el Titular del Ejecutivo ayuda ya que, según Bonavides, este lo ayudó mientras se encontraba en camapaña.“Unos licenciados nos bajaron dinero, otros licenciados nos bajaron dinero, y desaparecieron, o sea que la justicia no es expedita, yo llamo al Presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayudé en su campaña para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio”, dijo en un mensaje que recientemente compartió en redes sociales.

Carlos Bonavides rompió en llanto ante la ausencia de Laura Bozzo. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

El actor que actualmente participa en el mini reality show del programa Hoy, donde baila rutinas coreográficas, en ese segmento del programa detalló más sobre su situación financiera: “No tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo al Presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal del cirujano. Que me ha hecho gastar tanto dinero, y que siempre se ha huido de la ley”, añadió el histrión que participó en 2017 y 2018 en spots de Morena promoviendo la campaña del entonces precandidato a la presidencia de México.

Carlos Bonavides reiteró que el cirujano debería estar en la cárcel, aunque también expresó que le gustaría que los indemnizaran por lo menos con el 10 por ciento de lo que ha gastado. Además se dijo sorprendido por la injusticia que parece reinar en cuanto a ciertos casos en los juzgados.

“Mi esposa se encuentra bien, pero nos ha costado todo nuestro patrimonio inclusive el de nuestra casa, entonces mi esposa estuvo dos veces en riesgo de muerte, entonces el doctor Porfirio es un delincuente es un doctor que ya se le murió un niño en su consultorio, ese doctor debería de estar en la cárcel, pero como nosotros no ganamos nada con que esté en la cárcel, nosotros quisiéramos que nos indemnizarán por lo menos el 10 por ciento de lo que yo he gastado”, dijo en entrevista Bonavides con TvyNotas.

